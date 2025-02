Oprogramowanie umożliwiające obsługę hybryd - Najpopularniejsze aplikacje - Tajlandia

Yoffix

Chcesz zoptymalizować wykorzystanie biura i stworzyć szczęśliwe, hybrydowe środowisko pracy, które pracownicy uwielbiają? Dzięki naszej platformie miejsca pracy skupionej na ludziach pracownicy mogą z łatwością planować dni pracy i rezerwować wspólne biurka, pokoje i parkingi, podczas gdy firmy mogą śledzić, zarządzać i optymalizować swoje zasoby biurowe. Yofix jest łatwy w konfiguracji (zaledwie kilka godzin), intuicyjny w obsłudze, konfigurowalny i doskonale zintegrowany z Microsoft Teams i Slack. Nasza aplikacja do zarządzania biurem to intuicyjne rozwiązanie zaprojektowane w celu optymalizacji wykorzystania przestrzeni roboczej, zwiększenia produktywności zespołu i zapewnienia elastyczności w dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy. Obsługuje firmy każdej wielkości, od małych zespołów po duże korporacje. Yoffix oferuje wszystko, czego potrzebujesz do opanowania pracy hybrydowej: - Planowanie dni biurowych i zdalnych, aby zmotywować pracowników do powrotu do biura - Interaktywne plany pięter 3D - Opcja ograniczonego dostępu do dowolnych zasobów biurowych - Rezerwacja biurka za pomocą 1-2 kliknięć (co godzinę, cotygodniowe powtarzalne lub rezerwacje wielodniowe) - Sprawdź, kto będzie jutro w biurze i znajdź swoich współpracowników na miejscu - Rezerwacja pokoju z dwukierunkową synchronizacją z programem Outlook - Rezerwacja miejsc parkingowych płynnie zintegrowana z systemem rezerwacji przy biurku - Rezerwacje zespołowe, aby zabrać ze sobą swoje zespoły razem i optymalizuj tygodniowe wykorzystanie biura - Analityka miejsca pracy i statystyki obecności - Niestandardowe reguły hybrydowe, zameldowanie i powiadomienia w biurze. Z łatwością zarządzaj swoją pracą hybrydową w Microsoft Teams, zintegrowanym z AD i Outlookiem. Skorzystaj z dodatkowej integracji z narzędziami do współpracy oraz HRIS i dodatkami sprzętowymi (SpaceDisplay, RoomDisplay, Check-Ins). Korzyści: - Rezerwacja biurka, którą ludzie uwielbiają i z której korzystają - Łatwa konfiguracja w ciągu kilku godzin i intuicyjne wdrożenie - Pełna kontrola nad konfiguracją hybrydową i frekwencją w biurze - >30-50% powierzchni biurowej i optymalizacja kosztów - Zgodność z RODO i radą pracowniczą - Bezpłatny okres próbny bez konieczności posiadania karty kredytowej Wybierz Yoffix, aby wspierać rozwój, wydajność i zadowolenie pracowników.