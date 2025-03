RehvUp

rehvup.io

RehvUp to platforma angażująca pracowników, która działa na rzecz Twojej firmy mocniej i mądrzej niż cokolwiek innego na rynku. Jest to aplikacja mobilna prowadzona przez profesjonalnych trenerów ds. doświadczenia pracowników (EX), która inspiruje i motywuje Twoich pracowników, aby byli jak najlepsi i szczęśliwsi w pracy. RehvUp to prywatna sieć stworzona, aby jak nigdy dotąd łączyć się społecznie i wzmacniać więzi między wszystkimi poziomami siły roboczej, jednocześnie zwiększając morale, produktywność i zyski w miejscu pracy.