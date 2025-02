Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Szukaj

✨ WebCatalog Desktop ✨ Przemień strony internetowe w aplikacji komputerowej z pomocą WebCatalog Desktop i korzystaj z całej gamy aplikacji dla systemów Mac, Windows. Korzystaj z przestrzeni do organizowania aplikacji, przełączania się między wieloma kontami i czynienia pracy sprawniejszą niż kiedykolwiek. Pobierz WebCatalog Desktop Dowiedz się więcej

Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi - Najpopularniejsze aplikacje - Somalia

Oprogramowanie do zapewniania zgodności z przepisami HR pomaga firmom, menedżerom i specjalistom ds. HR być na bieżąco ze wszystkimi przepisami biznesowymi dotyczącymi HR i przepisami dotyczącymi zgodności. Narzędzia te umożliwiają firmom poruszanie się po skomplikowanych i stale zmieniających się stanowych i federalnych przepisach i zasadach dotyczących zgodności. Pomagają także w komunikowaniu pracownikom i egzekwowaniu zasad firmy i przepisów prawnych. Dodatkowo rozwiązania te często automatyzują zarządzanie dokumentami niejawnymi i obiegiem raportowania. Tradycyjnie rozwiązania w zakresie zgodności skupiały się przede wszystkim na zgodności finansowej, takiej jak płace. Jednak w ostatnich latach ewoluowały, oferując bardziej kompleksowe rozwiązania. Nowoczesne oprogramowanie do zapewniania zgodności z przepisami HR zazwyczaj uwzględnia takie obszary, jak płace, świadczenia, ryzyko i bezpieczeństwo, rekrutacja i relacje z pracownikami. Chociaż większość dostawców specjalizuje się w konkretnych przepisach dotyczących zgodności, takich jak ACA, świadczenia lub małe firmy, zamiast obejmować każdy obszar, oprogramowanie do zapewniania zgodności z przepisami HR jest często dostarczane w zestawie z innym oprogramowaniem HR, takim jak oprogramowanie do wdrażania, rejestracji czasu pracy lub zarządzania świadczeniami. Może być również oferowany jako samodzielne rozwiązanie. Niektóre rozwiązania w zakresie zgodności z przepisami HR obejmują integrację z podstawowym oprogramowaniem kadrowo-płacowym w celu automatyzacji raportów płacowych i usprawnienia utrzymania zgodności.