Oprogramowanie do zarządzania sprawami kadrowymi - Najpopularniejsze aplikacje - Malawi

Oprogramowanie do zarządzania sprawami kadrowymi - Malawi

Oprogramowanie do zarządzania sprawami HR umożliwia organizacjom i specjalistom HR skuteczne i poufne rozpatrywanie wszystkich spraw i wniosków przesłanych przez pracowników. Rozwiązania te oferują funkcje, które umożliwiają organizacjom między innymi tworzenie niestandardowych przepływów pracy HR, digitalizację formularzy papierowych, generowanie raportów i udostępnianie pulpitów nawigacyjnych. Chociaż niektóre funkcje oprogramowania do zarządzania sprawami kadrowymi pokrywają się z oprogramowaniem do świadczenia usług HR, zawiera ono również specyficzne funkcje do zarządzania bardzo wrażliwymi przypadkami związanymi z relacjami pracowniczymi, takimi jak przemoc w miejscu pracy, dyskryminacja, molestowanie, odwet i skargi. Wiele z tych systemów oferuje także możliwość anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w celu ochrony pracowników przed odwetem. Ponadto często zawierają narzędzia do integracji aplikacji (API) umożliwiające łączenie się z różnymi rozwiązaniami biznesowymi, takimi jak CRM i podstawowe oprogramowanie HR.