Prodoscore

prodoscore.com

Prodoscore to nieinwazyjne i skoncentrowane na pracownikach rozwiązanie do wizualizacji danych i monitorowania produktywności pracowników, które zapewnia wgląd w codzienne zaangażowanie cyfrowe. Udostępniając praktyczne spostrzeżenia, zakorzenione w danych i możliwe do przyswojenia w ciągu kilku sekund, Prodoscore zapewnia liderom lepsze informacje i lepsze przygotowanie, zapewniając jednocześnie elastyczność pracownikom i odpowiedzialność pracodawcom. Przydatne do wykorzystania spostrzeżenia pomagają organizacji i indywidualnym sukcesom. Korzystając z uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego, mierzymy tysiące codziennych punktów aktywności w podstawowych aplikacjach biznesowych, takich jak CRM, pakiet biurowy i system telefoniczny, aby zapewnić analizę produktywności. Nasz autorski system punktacji generuje kluczowe wskaźniki, które można przyswoić w ciągu kilku sekund, dzięki czemu liderzy mogą podejmować świadome decyzje, opierając się na danych. Nasze złożone algorytmy uczenia maszynowego generują pojedynczy wynik, co ułatwia szybkie analizowanie możliwości. Dawno już minęły czasy przeglądania wielu raportów i prowadzenia trudnych rozmów w celu zidentyfikowania problematycznych obszarów. Wdrożenie zajmuje mniej niż 15 minut i nie ma wpływu na użytkownika końcowego. Istnieje wiele powodów, dla których warto mierzyć produktywność pracowników, ale istnieje bardzo niewiele narzędzi, które faktycznie działają, są łatwe we wdrożeniu i obsłudze.