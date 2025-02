Oprogramowanie analityczne HR - Najpopularniejsze aplikacje - Czad

PeopleForce

peopleforce.io

Peopleforce to całkowicie w jednym platformie HR, która płynnie zarządza całym doświadczeniem pracownika i usprawnia procesy HR na każdym etapie cyklu życia pracowników. Jako ekosystem HR Peopleforce oferuje sześć w pełni funkcjonalnych i konfigurowalnych produktów: CoreHR, Recruit, Perse, Pulse, Time and Desk, zaspokajanie różnorodnych potrzeb firm i zapewnianie kompleksowej platformy, która usprawnia procesy i zwiększając wydajność operacyjną. Dzięki Peopleforce masz elastyczność wyboru i płacenia za konkretne produkty, które potrzebujesz, zapewniając opłacalność i maksymalizując wartość inwestycji. Co pracownicy mogą zrobić w aplikacji: -Śledź informacje o bilansu - żądanie i zarządzaj czasem, określając przyczynę nieobecności - Uzyskaj szybki dostęp do profili osobistych i danych kontaktowych z katalogiem pracowników możliwych do przeszukiwania - Zobacz, kto jest dzisiaj i przyczyny ich nieobecności -Dostęp do aktualnych wiadomości i ogłoszeń firmy -Przegląd rzeczy do zrobienia, wyświetlanie i pełne przypisane zadania - Uzyskaj dostęp do ich dokumentów Menedżerowie dodatkowo - Otrzymuj powiadomienia z żądaniami urlopu i mogą je szybko przeglądać i zatwierdzić lub odrzucić. -Łatwo zarządzaj zadaniami, zatwierdzeniami i zadaniami. Misją Peopleforce jest upoważnienie firm do postępowania naprzód przy jednoczesnym koncentrowaniu się na ludziach, a nie procesach, tworzącym wzmacnianym i przyjemnym środowisku pracy. Jako zmieniający się w grę w rewolucjonizowaniu doświadczenia zawodowego dla profesjonalistów HR, menedżerów i pracowników, Peopleforce stał się wyborem dla ponad 600 firm, w tym innowatorów, takich jak Deloitte, Rakuten, odpowiedź, Roosh, Ajax i wiele innych.