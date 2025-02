Oprogramowanie analityczne HR - Najpopularniejsze aplikacje - Słowenia

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now to jedyny kompleksowy, oparty na chmurze pakiet HR, który dostosowuje się do Twojego sposobu pracy. Zbudowany na jednej bazie danych, ADP Workforce Now oferuje funkcje zarządzania zasobami ludzkimi, płacami, świadczeniami, zarządzaniem talentami, zarządzaniem czasem i pracą, nauką i analizą oraz funkcjami powrotu do biura. Zarządzanie ludźmi nigdy nie było łatwiejsze. ADP Workforce Now wyposaża Cię w narzędzia nie tylko do śledzenia informacji kadrowych, ale także pomagające w zarządzaniu pracownikami i podejmowaniu decyzji opartych na danych. W miarę rozwoju możesz dodawać potrzebne funkcje. Zwiększ możliwości wszystkich poziomów organizacji dzięki narzędziom i możliwościom zaprojektowanym specjalnie w celu zapewnienia wciągających doświadczeń liderom biznesowym, menedżerom i pracownikom. • Wszystko w jednym: konfigurowalna platforma HR do efektywnego zarządzania wszystkimi funkcjami zarządzania ludźmi – płacami, zasobami ludzkimi, czasem, talentami i świadczeniami – w ramach jednej bazy danych. • Pewna zgodność: nasze wiodące w branży zabezpieczenia zapewniają bezpieczeństwo Twoich danych, a nasza dogłębna wiedza i rozwiązania w zakresie zgodności pomagają chronić Twoją firmę. • Łatwość obsługi: innowacyjne, łatwe w obsłudze funkcje na wyciągnięcie ręki, ułatwiające pracę w sposób odpowiadający Twoim potrzebom, a jednocześnie zapewniające lepsze doświadczenia pracownikom • Wgląd w przebieg pracy: podejmuj decyzje z pewnością, na podstawie spostrzeżeń z najbogatszej i najsolidniejszej bazy danych pracowników w branży. • Zintegrowany i połączony ekosystem: poszerz możliwości zarządzania ludźmi dzięki największemu ekosystemowi HR, który łatwo i bezpiecznie integruje się z wiodącymi rozwiązaniami innych firm. Łatwo łącz się z ważnymi partnerami, takimi jak księgowi, brokerzy i dostawcy usług finansowych. LISTA PŁAC. Oszczędzaj czas i redukuj błędy dzięki kompleksowemu pakietowi, który został specjalnie stworzony, aby pomóc Ci w prowadzeniu firmy i spełnieniu Twoich potrzeb w zakresie zgodności.