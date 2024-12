Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie analityczne HR - Najpopularniejsze aplikacje - Malawi Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Oprogramowanie analityczne HR umożliwia specjalistom ds. zasobów ludzkich gromadzenie i analizowanie danych, pomagając im w identyfikacji kluczowych wskaźników siły roboczej. Narzędzia te integrują dane biznesowe i pracownicze, aby ocenić wpływ działu HR na ogólne wyniki biznesowe. Firmy korzystają z oprogramowania analitycznego HR, aby identyfikować nieefektywności, prognozować produktywność i ulepszać organizację siły roboczej. Oferując wiedzę niezbędną do zarządzania kapitałem ludzkim, narzędzia te pomagają poprawić zwrot z inwestycji firmy. Funkcje predykcyjne oprogramowania analitycznego HR zapewniają kierownictwu wgląd w to, jak zmiany w zasadach i strukturach mogą wpłynąć na morale i wydajność pracowników. Ponadto narzędzia te mogą informować specjalistów HR o potencjalnym wpływie zmian kulturowych w miejscu pracy na produktywność. Niektóre narzędzia do analityki HR oferują także funkcje usprawniające proces rekrutacji i identyfikujące kandydatów, którzy dobrze wpisują się w kulturę firmy. Chociaż niektóre pakiety do zarządzania zasobami ludzkimi i podstawowe rozwiązania HR obejmują funkcje analityczne, nie skupiają się one wyłącznie na analityce HR.