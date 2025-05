Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Szukaj

✨ WebCatalog Desktop ✨ Zamień strony internetowe w aplikacje desktopowe dzięki WebCatalog Desktop — wszechstronnemu narzędziu do zarządzania aplikacjami i kontami. Przełączaj się między wieloma kontami, organizuj aplikacje według przepływu pracy i uzyskaj dostęp do wyselekcjonowanego katalogu aplikacji dla Mac i Windows. Pobierz WebCatalog Desktop Dowiedz się więcej

Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie do zarządzania Agencją Opieki Domowej - Najpopularniejsze aplikacje

Oprogramowanie do zarządzania agencjami opieki domowej usprawnia zadania administracyjne i finansowe, zarządzanie opieką nad pacjentami i koordynację terapii dla podmiotów świadczących opiekę domową. Agencje te zapewniają opiekę wykwalifikowaną i niewykwalifikowanych, a także opiekę krótkoterminową i długoterminową bezpośrednio w domach pacjentów. Zarejestrowane pielęgniarki, terapeuci, pomocnicy, pracownicy socjalni i kierownicy przypadków mogą używać tego oprogramowania do usprawniania operacji biznesowych, centralizacji przepływów pracy, optymalizacji planowania i upraszczania procesów rozliczeniowych. Niektóre opcje oprogramowania mogą obejmować aplikacje mobilne dla opiekunów, umożliwiające dostęp do harmonogramów i dokumentacji pacjentów w drodze. Chociaż funkcje CRM dla potencjalnych klientów i sprzedaży mogą być dostępne, nie są one niezbędne.