Oprogramowanie pomocy technicznej - Najpopularniejsze aplikacje - Ukraina

Gladly

gladly.com

Gladly to jedyne oprogramowanie do obsługi klienta zbudowane wokół ludzi, a nie biletów. Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje sposób, w jaki pracujemy i komunikujemy się. Oczekiwania konsumentów co do tego, jak są znani i traktowani przez marki, nigdy nie były większe. Jednocześnie marki znajdują się pod presją, aby robić więcej za mniej, i muszą zrównoważyć napięcie między oszczędzaniem pieniędzy dzięki sztucznej inteligencji a automatyzacją, przy jednoczesnym zapewnianiu konsumentom światowej klasy doświadczeń. Właściwe doświadczenia tworzą więź, lojalność i wartość życiową klienta. Oprogramowanie obsługi klienta oparte na biletach nie radzi sobie z tym napięciem. A marki, które polegają na oprogramowaniu do sprzedaży biletów, ponoszą porażkę w tej nowej gospodarce. Nadęte stosy technologii. Duplikaty biletów. Powtarzanie i frustracja konsumentów. Niezdarni i zdenerwowani agenci. Dwie złe doświadczenia związane z obsługą powodują utratę klienta na całe życie. Chętnie stosuje sztuczną inteligencję w inny sposób, aby pomóc markom handlowym w zapewnianiu na dużą skalę radykalnie osobistej obsługi klienta na poziomie concierge. Dzięki Gladly konsumenci pomagają sobie, kiedy chcą, a agenci obsługi klienta stają się superbohaterami, zyskując wydajność i produktywność. Każda rozmowa w Gladly zaczyna się od zrozumienia klienta w czasie rzeczywistym – kim jest, jego preferencji, rozmowy i historii zakupów z marką, każdej interakcji w jednym miejscu. A dzięki wbudowanemu natywnie każdemu kanałowi – GŁOSowi, e-mailowi, SMS-om, czatowi, wiadomościom społecznościowym, samoobsłudze – marki mają jeden strumień rozmów ze swoimi klientami przez całe życie. Klientami Gladly są najbardziej lubiane marki na świecie – Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty i Warby Parker. Te i setki innych marek wykorzystują firmę Gladly do budowania lojalnych klientów na całe życie dzięki głębokim powiązaniom.