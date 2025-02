Oprogramowanie pomocy technicznej - Najpopularniejsze aplikacje - Czad

Dixa

dixa.com

Dixa umożliwia firmom świadczenie obsługi klienta zgodnie z przeznaczeniem. Dixa pomaga liderom obsługi klienta w tworzeniu prostych doświadczeń dla klientów i zespołów, które odblokowują lojalność. Dixa zapewnia zespołom jeden, ujednolicony widok wszystkich rozmów, klientom wygodę kontaktowania się za pośrednictwem preferowanego kanału, a liderom wiedzę pozwalającą na ciągłe ulepszanie jakości usług. Platforma konwersacyjnej obsługi klienta Dixa łączy potężną sztuczną inteligencję z ludzkim podejściem, aby zapewnić wysoce spersonalizowaną obsługę, która skaluje się w miarę rozwoju Twojej firmy. Zespoły i ich klienci zyskują większą satysfakcję, a automatyzacja pomaga zwiększyć wydajność i efektywność usług, co ostatecznie zapewnia realną wartość biznesową. Dedykowany zespół ds. obsługi klienta firmy Dixa zapewnia szybkie rozpoczęcie działalności i współpracuje z Tobą na Twojej drodze do osiągnięcia tego, co Dixa nazywa Przyjaźnią Klienta. Dixa obsługuje ponad 30 milionów rozmów rocznie i cieszy się zaufaniem wiodących marek, takich jak Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print i Wistia. Dowiedz się więcej odwiedzając dixa.com. Dzięki funkcjom rozpoznawania klientów Dixa umożliwia poznanie klientów od razu po tym, jak się z nimi skontaktują. Dixa robi to poprzez wyświetlanie historii rozmów każdego klienta z Twoją firmą na osi czasu, a także natychmiastową historię zamówień. Dzięki temu zespoły mają informacje potrzebne do szybszego rozwiązywania zapytań klientów, zapewniając jednocześnie bardziej spersonalizowaną pomoc. Elastyczne ceny i globalna skalowalność pozwalają płacić tylko za to, czego potrzebujesz i skalować w górę lub w dół bez dodatkowych kosztów i wysiłku. Wszystkie typy rozmów (telefon, e-mail, czat, Facebook Messenger, Instagram, Twitter i WhatsApp) są umieszczane w kolejkach i automatycznie kierowane do odpowiednich agentów, a dane rozmów są przekładane na analizy w czasie rzeczywistym. Funkcje Dixa obejmują VoIP, IVR, oddzwanianie, kliknięcie, aby połączyć, nagrywanie rozmów, automatyzację, szybkie odpowiedzi, konfigurowalne widżety czatu, raportowanie w czasie rzeczywistym i historyczne oraz zaawansowane routing. Przyjazny dla użytkownika interfejs Dixa i łatwa konfiguracja zostały stworzone, aby poprawić doświadczenie agenta i pozwolić zespołom skupić się na kliencie, a nie na oprogramowaniu. Stworzona dla przychodzących call center, wielokanałowych contact center i małych firm na całym świecie, Dixa zapewnia agentom narzędzia umożliwiające świadczenie wyjątkowej obsługi klienta, co skutkuje silniejszymi więziami między markami i klientami.