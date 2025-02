Pomoc Narzędzia autorskie (HAT) - Najpopularniejsze aplikacje - Czad

Document360

document360.io

Document360 to platforma bazy wiedzy oparta na sztucznej inteligencji, przeznaczona do tworzenia baz wiedzy – publicznych i prywatnych – SOP, instrukcji obsługi, dokumentacji i nie tylko. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i niezawodnym funkcjom Document360 centralizuje wiedzę, usprawnia współpracę i dostarcza wyjątkową dokumentację. Wyróżnia się unikalnymi funkcjonalnościami, posiada certyfikat SOC 2 typu 2, oferuje prywatny hosting i umożliwia bezproblemową integrację z firmami zewnętrznymi. Oto, co oferuje Document360 pod względem funkcjonalności: * Zapytaj Eddy'ego: aby uzyskać szybkie odpowiedzi, użytkownicy mogą zadawać Eddy'emu dowolne pytania, a Eddy zapewnia najdokładniejszą odpowiedź z odpowiedniego artykułu. Oszczędność czasu na przeszukiwaniu całego artykułu. Eddy upraszcza tworzenie artykułów pomocy, generując odpowiednie często zadawane pytania na podstawie artykułów. Oszczędza to czas Twojego zespołu i zapewnia płynniejszą i intuicyjną obsługę Twoim klientom. * Pulpit nawigacyjny: Scentralizowany koncentrator przedstawia atrakcyjny wizualnie i intuicyjnie zaprojektowany pulpit nawigacyjny, zapewniający kompleksowy przegląd kluczowych informacji. To ośrodek nerwowy zapewniający bardziej płynne i wnikliwe wrażenia. * Intuicyjny edytor bloków: Nowy edytor bloków usprawnia proces tworzenia treści. Dzięki dodaniu wbudowanej funkcji komentowania współpraca odbywa się w czasie rzeczywistym i nie wymaga wysiłku, co sprzyja bardziej dynamicznemu procesowi edycji i recenzowania. * Scentralizowane centrum dostosowywania: zapewnia użytkownikom niespotykaną dotąd kontrolę, centrum dostosowywania pozwala na precyzyjne dostrojenie estetyki dokumentacji. Zespoły mogą bez trudu dostosowywać układy, schematy kolorów, czcionki i elementy marki, aby bezproblemowo dopasować dokumentację do tożsamości marki. * Zaawansowana analityka: funkcja analityczna zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w zachowania użytkowników, skuteczność treści i wzorce zaangażowania. Przekształca surowe dane w znaczące informacje, ułatwiając podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Ponadto możesz teraz przejąć kontrolę nad potwierdzeniami czytelnika za pomocą potwierdzeń odczytu. * Integracja z natychmiastową synchronizacją: Natychmiastowa synchronizacja zapewnia płynny przepływ danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Document360 a różnymi narzędziami i usługami innych firm. Teraz Document360 bezproblemowo integruje się z Zendesk Federated Search i GitHub, usprawniając współpracę i efektywność przepływu pracy. * AI Writer: narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga w generowaniu treści wysokiej jakości, zapewniając spójność i skracając czas wymagany do tworzenia dokumentacji. * Generator glosariuszy biznesowych AI: automatycznie generuje kompleksowy glosariusz biznesowy, pomagając użytkownikom zachować spójną terminologię w całej dokumentacji. * Edytor tekstu Markdown: Prosty edytor Markdown umożliwia użytkownikom stylizowanie dokumentów tekstowych przy użyciu typowych technik formatowania, w tym nagłówków, wyróżnień, list, obrazów i łączy, dzięki czemu osoby niebędące programistami mogą łatwo opanować podstawy. * Menedżer kategorii: utwórz dobrze zorganizowaną hierarchię całej zawartości bazy wiedzy, aż do 6 podkategorii, co ułatwi użytkownikom znajdowanie i analizowanie informacji. * Role i uprawnienia: Document360 umożliwia ograniczenie tego, kto może uzyskać dostęp do czego, aby zapewnić bezpieczeństwo bazy wiedzy. Możesz dodać uwierzytelnionych członków zespołu, aby współtworzyć określone projekty. * Lokalizacja: Poznaj swoją globalną publiczność; możesz tłumaczyć artykuły, fragmenty, zmienne i glosariusz na ponad 50 języków. * Hosting prywatny: Uzyskaj dostęp do w pełni odizolowanych środowisk, aby uzyskać większą moc i kontrolę nad środowiskiem hostingowym w celu uzyskania najlepszej wydajności. * Wersjonowanie: Funkcje wycofywania i wersjonowania pozwalają zobaczyć historię zmian dla każdego elementu w bazie wiedzy. * Kopia zapasowa i przywracanie: Document360 automatycznie codziennie tworzy kopie zapasowe Twoich projektów. Można jednak w dowolnym momencie ręcznie utworzyć kopię zapasową projektu. Z dostępnej kopii zapasowej możesz przywrócić cały projekt lub część bazy wiedzy do poprzedniego stanu. * Dokumentacja API: Użytkownicy mogą importować swoje specyfikacje OpenAPI i automatycznie generować dokumentację. Document360 jest liderem na rynku innowacji w kategorii generatywnej bazy wiedzy AI, obsługując różne branże w ponad 30 krajach w budowaniu baz wiedzy. Do naszych klientów należą VMware, McDonald's, Daikin, Virgin Red, NHS i nie tylko.