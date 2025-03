Narzędzia mapy cieplnej - Najpopularniejsze aplikacje - Watykan

expoze.io

Poznaj expoze.io W expoze.io mamy jasną misję: zapewnić każdemu dostęp do zasobów, których potrzebuje, aby rozwijać swoją najlepszą możliwą twórczość. Nasza platforma właśnie to robi. Nasze rozwiązanie do predykcyjnego śledzenia wzroku, oparte na sztucznej inteligencji, expoze.io, pozwala analizować dowolną kreację z niesamowitą dokładnością. Dla każdej przesłanej kreacji expoze.io przewidzi, co zauważą Twoi klienci, korzystając ze wstępnie wytrenowanej sieci neuronowej. Rozwijaj, testuj i ulepszaj Dzięki szybkim i praktycznym wynikom nasza platforma pomaga rozwijać, testować i ulepszać każdą kreację. Ulepsz swój proces projektowania, testując zmiany wprowadzone w kreacji bez konieczności wychodzenia z procesu projektowania: po prostu przejdź do expoze.io, prześlij swoje projekty i w ciągu kilku minut wygeneruj mapy cieplne na podstawie swoich preferencji, na których możesz się oprzeć Twoje decyzje projektowe. Wszystko to za pomocą jednego kliknięcia przycisku, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne.