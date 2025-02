Narzędzia mapy cieplnej - Najpopularniejsze aplikacje - Słowacja

Plerdy

Plerdy Narzędzia do testów CRO, SEO i A/B - Kompleksowy pakiet zwiększający konwersję, poprawiający doświadczenie użytkownika i optymalizujący wydajność Twojego sklepu internetowego. 🚀 Narzędzie do testowania A/B Przedstawiamy bezpłatne narzędzie do testowania A/B firmy Plerdy - skrupulatnie zaprojektowane dla handlu elektronicznego i firm internetowych, których celem jest zwiększenie komfortu użytkowania i konwersji. Z łatwością konfiguruj, wykonuj i analizuj testy A/B, aby podejmować decyzje oparte na danych. Śledź wyniki w czasie rzeczywistym i wyciągaj przydatne wnioski, aby zoptymalizować swoją witrynę internetową. 🌟 Przypadki użycia - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 Uwolnij pełny potencjał swojej witryny dzięki Plerdy. Od analizy źródła ruchu, śledzenia głębokości przewijania po identyfikację najbardziej interaktywnych elementów w Twojej witrynie i problemy z użytecznością - Plerdy to kompleksowe rozwiązanie. 🔥 Mapy cieplne Wzmocnij swoją strategię dzięki dynamicznym mapom cieplnym Plerdy'ego. Rejestruj zachowania użytkowników w czasie rzeczywistym, w tym głębokość przewijania, najechanie kursorem, zaznaczanie tekstu i inne. Podziel dane według źródeł ruchu lub urządzeń i podejmuj świadome decyzje, aby zwiększyć użyteczność i zaangażowanie. 💬 Formularze wyskakujące i NPS Wykorzystaj wszechstronne formularze wyskakujące Plerdy do zbierania opinii, informowania klientów lub zbierania potencjalnych klientów. Dzięki ponad 25 opcjom dostosowywania dostosuj swoje komunikaty do określonych segmentów odbiorców i zoptymalizuj zaangażowanie. 🔍 Narzędzie do sprawdzania SEO Popraw swoje SEO przy zerowym wpływie na obciążenie witryny. Narzędzie SEO Checker firmy Plerdy zapewnia codzienną automatyczną analizę, szczegółowe raporty i spostrzeżenia oparte na algorytmie indeksowania Google dla urządzeń mobilnych, aby poprawić widoczność i wydajność Twojej witryny. 🎥 Powtórka sesji Zagłęb się w wzorce nawigacji użytkownika dzięki powtórce sesji Plerdy'ego. Segmentuj nagrania według kanałów ruchu lub urządzeń, oznaczaj filmy i odkrywaj ukryte informacje, aby zoptymalizować podróż użytkownika. 📊 Współczynnik konwersji i wydarzenia Dzięki automatycznemu śledzeniu Plerdy nigdy nie przegapisz żadnego wydarzenia. Twórz ścieżki konwersji, analizuj punkty porzucenia użytkowników i optymalizuj podróż, aby zwiększyć liczbę konwersji. 💼 Wyniki sprzedaży (śledzenie e-commerce) Ulepsz swoją strategię e-commerce dzięki wglądom w wyniki sprzedaży Plerdy. Analizuj interakcje produktów, odkrywaj produkty, które nie działają i dostosowuj swoją ofertę, aby zmaksymalizować sprzedaż i rentowność. 🛠 Personalizacja i integracja Plerdy można łatwo dostosować i bezproblemowo integruje się z istniejącym ekosystemem, zapewniając płynny i wydajny proces optymalizacji. Wyrusz w podróż pełną płynnych optymalizacji i zwiększonej wydajności dzięki Plerdy. Twoja droga do ulepszonych konwersji, komfortu użytkownika i SEO jest w zasięgu jednego kliknięcia. Eksploruj, eksperymentuj i Excel! ✨