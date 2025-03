Microsoft Designer

Microsoft Designer to narzędzie projektowe napędzane AI, które pomaga tworzyć projekty i edytować zdjęcia w sekundach. Uwolnij swoją kreatywność - w dowolnie tworzenie, projektowanie i edytuj prawie wszystko, co możesz sobie wyobrazić z AI. Użyj mocy generatywnej sztucznej inteligencji, aby tworzyć przyciągające wzrok obrazy ze swoimi słowami, tworzyć projekty następnego poziomu, które wyskakują jak spersonalizowane karty urodzinowe, karty świąteczne i tapety do telefonu, a nawet użyj AI do edytowania zdjęć jak ekspert-usuwając niepożądane Obiekty ze zdjęć. Utwórz to, co chcesz, kiedy i gdzie potrzebujesz. Kluczowe możliwości: * Obrazy: Utwórz dowolny obraz, który możesz sobie wyobrazić. Sztuka science fiction, surrealistyczne sceny, śmieszne obrazy? Śnij, opisz to i stwórz z AI. Twoja wyobraźnia jest nieograniczona! * Naklejki: Utwórz coś, co się spotyka. Stwórz niestandardowe naklejki, które pomagają wystąpić z aplikacjami do przesyłania wiadomości, społeczności i nie tylko. * Edytuj za pomocą AI: Spraw, aby Twoje zdjęcia i obrazy były idealne z AI. * Ustanie generatywne: usuń niepożądane rozproszenie, aby zniknąć obiekty, których nie chcesz na swoim obrazie. * Usuń tło: powiedzmy do widzenia z złym tłem. Z łatwością usuń niechciane tła obrazu w jednym kroku. * Rozmycie tło: skup się na tym, co najważniejsze. Rozmyj tło dowolnego obrazu, aby Twój obiekt się pop. * Dodaj filtry, dostosuj jasność, rozmiar: Dostosuj, aby pasować do swojej kreatywnej wizji, w tym rozmiar, aby przekształcić swoje dzieła w kwadratowy lub niestandardowy rozmiar, który pasuje do samego właściwego. * Tapety/tła: Umieść to wszystko na wystawie. Utwórz niestandardową tapetę lub tło, aby pasować do obecnego nastroju, zrób instrukcję lub zachować specjalną okazję z przodu i wyśrodkuj na ekranie telefonu. * Karty z życzeniami: Wykonaj idealne powitanie na każdą okazję. Od kart urodzinowych po karty świąteczne i nie tylko, stwórz przemyślaną kartę z życzeniami z spersonalizowanymi wiadomościami i obrazami, nawet jeśli jesteś zagubiony. * Monogramy: Złóż swój ślad. Dodaj osobisty pop do swojego codziennego życia lub na specjalną okazję, jak ślub z niestandardowymi monogramami, które wykorzystują litery i więcej, aby zdefiniować swój znak. * Zaproszenia: Utwórz zaproszenia, które wow. Dostosuj swoje zaproszenia na każdą okazję i każde wydarzenie, takie jak urodziny, wesela i wszystko inne duże lub małe. * Posty społecznościowe: wyróżnij się online. Podnieś i wykonaj następny post społecznościowy z projektantem, aby stworzyć idealny obraz i tekst, aby udostępnić online. * Ikony: wyrażaj się wizualnie. Utwórz ikony, aby łatwo przekazać swoją wizję i ozdobić swoje projekty. * Emoji: wyrażaj siebie! Miej idealną reakcję z niestandardowymi emoji, aby pasować do każdego nastroju. * Kolorowanki Strony: pokoloruj go i weź w sposób przepływu. Utwórz niestandardowe strony z kolorowankami, aby kolorowanki był bardziej ekscytujący. Świetne dla wszystkich grup wiekowych. * Obraz ramki: Zmień swoje zdjęcia w dostosowaną pamięć oprawioną, którą możesz udostępnić wszędzie. * Kolaże: Przynieś razem swoje ulubione zdjęcia, style i opisy Utwórz niestandardowy kolaż z ulubionych wspomnień. * Banery: Twórz sztandary do nagłówków biuletynowych, profili społecznościowych i więcej, aby zwrócić uwagę i wyróżniać się.