Oprogramowanie do generowania sztucznej inteligencji - Najpopularniejsze aplikacje - Senegal

Professionalize It To Me to aplikacja internetowa, która pomaga użytkownikom w łatwy sposób podnosić swoje umiejętności komunikacyjne. Pozwala użytkownikom generować profesjonalne wiadomości, listy motywacyjne i złożone formuły Excel za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Usługa ma na celu usprawnienie komunikacji i oszczędność czasu użytkowników. Usługa polega na tym, że użytkownicy wprowadzają podstawowe informacje na temat generowanej wiadomości, listu lub formuły. Użytkownicy wybierają ton, język i długość wiadomości. W przypadku listów motywacyjnych użytkownicy podają informacje o roli i firmie. W przypadku formuł programu Excel użytkownicy opisują, czego potrzebują, aby obliczyć formułę. Professionalize It To Me wykorzystuje następnie zaawansowaną sztuczną inteligencję do generowania profesjonalnej komunikacji na podstawie danych wejściowych użytkownika. Sztuczna inteligencja została zaprojektowana tak, aby tworzyć treści w języku naturalnym, zbliżonym do ludzkiego.