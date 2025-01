Oprogramowanie do generowania sztucznej inteligencji - Najpopularniejsze aplikacje - Rosja

Odio.ai

odio.ai

Odio.ai to innowacyjne narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję do łatwej konwersji dowolnego tekstu na dźwięk z ultrarealistycznymi głosami. Umożliwia za pomocą kilku kliknięć transkrypcję tekstu do pliku audio, ale także tworzenie wciągających podcastów i książek audio dla odbiorców! Masz duży wybór realistycznych głosów, zarówno męskich, jak i żeńskich, które doskonale oddają głos Twojego tekstu. Zawiera ponad 900 głosów w ponad 120 językach! Głosy są generowane przy użyciu najnowszych osiągnięć sztucznej inteligencji, co zapewnia dźwięk wysokiej jakości. Cechy: * Konwertuj tekst na dźwięk * Twórz podcasty z tekstu * Utwórz audiobook z tekstu * Ponad 900 głosów generowanych przez sztuczną inteligencję * Ponad 120 oferowanych języków * Dodaj wielu rozmówców * Eksportuj do pliku .mp3 i udostępniaj linki * Opcje dostosowywania wymowy, takie jak prędkość, wysokość, głośność, sposób wymowy… Dzięki Odio.ai w mgnieniu oka przekształcisz wszystkie swoje teksty w plik audio. Wszystko, co musisz zrobić, to skopiować/wkleić tekst, wybrać żądane głosy, a narzędzie automatycznie wyeksportuje plik dźwiękowy. Będziesz mógł dostosować najdrobniejsze szczegóły wymowy, takie jak czas pauzy, prędkość, ton, sposób wymowy słów… co pozwoli Ci uzyskać realistyczne odwzorowania, aby przekazać wszystkie emocje pożądane w Twoich tekstach. Możesz także dodać kilku rozmówców w tym samym projekcie, aby stworzyć dynamiczny dialog podczas czytania. * Konwertuj tekst na dźwięk za pomocą sztucznej inteligencji * Wybierz głosy, które chcesz * Dostosowywanie mowy * Uwzględnij wiele głosów w jednym projekcie * Z łatwością eksportuj wygenerowany plik audio Odio.ai umożliwia dzięki swoim funkcjom tworzenie i hostowanie własnego podcastu. Możesz komponować różne odcinki z nagrań audio swoich tekstów i łatwo udostępniać stronę hostującą. Odio zapewnia także dostęp do kanału rss, jeśli chcesz udostępnić swój podcast na innej platformie. * Stwórz podcast * Twórz odcinki z tekstów przekonwertowanych na dźwięk * Uzyskaj dostęp do publicznej strony hostingowej * Udostępnij kanał rss Odio umożliwia także tworzenie książek w wersji audio. Ta funkcja wykorzystuje również sztuczną inteligencję transkrypcji audio, aby ożywić Twoje teksty. Możesz skomponować wersję audio swojej książki rozdział po rozdziale i udostępnić ją w profesjonalnej jakości dźwięku. Odio daje Ci także możliwość dodania przycisku z linkiem do płatności na publicznej stronie Twojej książki, jeśli na przykład chcesz udostępnić tylko fragment lub zaoferować możliwość zakupu wersji drukowanej,… * Utwórz audiobooka * Twórz rozdziały audio z przekonwertowanych tekstów * Używaj realistycznych głosów do czytania rozdziałów * Uzyskaj dostęp do publicznej strony hostingowej swojej książki audio * Dodaj przycisk zawierający link do płatności