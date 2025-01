Oprogramowanie do generowania sztucznej inteligencji - Najpopularniejsze aplikacje - Rumunia

Free text to speech

text-to-speech.online

Swobodny tekst na mowę to potężne i bezpłatne narzędzie online do syntezy tekstu na mowę, które konwertuje tekst na naturalny i płynny ludzki głos z różnymi dostosowaniami. Zapewnia użytkownikom do wyboru ponad 100 głośników, obsługuje wiele języków i dialektów, a nawet może mieszać język chińsko-angielski. Jest również elastyczny pod względem konfiguracji parametrów dźwięku, umożliwiając użytkownikom dostosowanie tempa mowy, wysokości dźwięku, artykulacji, pauz i innych parametrów. To narzędzie jest szeroko stosowane w czytaniu wiadomości, nawigacji podróżnej, inteligentnym sprzęcie i wysyłaniu powiadomień, a nawet może konwertować zawartość tekstową na pliki MP3 w celu pobrania i zapisania. Ponadto zapewnia różnorodne głosy sieci neuronowych w 129 językach i wariantach, co ułatwia dotarcie do odbiorców na całym świecie. Jest obsługiwany we wszystkich głównych przeglądarkach, takich jak Chrome, Firefox i Edge, a także WeChat. Użytkownicy mobilni mogą spróbować skorzystać z przeglądarek Chrome, Firefox i nowej wersji Edge.