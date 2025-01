Oprogramowanie do generowania sztucznej inteligencji - Najpopularniejsze aplikacje - Pakistan

Regie.ai

Regie.ai to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, zaprojektowane w celu usprawnienia i optymalizacji procesów poszukiwania sprzedaży dla firm. Wśród swoich głównych funkcjonalności Regie.ai wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję, aby ułatwić automatyczną identyfikację i zaangażowanie docelowych kont i kontaktów, nawet tych, które nie są jeszcze obecne w Twoim systemie CRM. Narzędzie to ma na celu uczynienie przekazu bardziej specyficznego dla marki i kontekstu dla każdego odbiorcy, co doprowadzi do skuteczniejszego dotarcia i zaangażowania. Regie.ai nadaje również priorytet zasięgowi w oparciu o dane dotyczące zaangażowania i zamiarów, aby zapewnić bardziej precyzyjne targetowanie podczas aktywnych cykli zakupowych. Unikalną cechą tego narzędzia jest możliwość zmiany intensywności zasięgu w zależności od poziomu zaangażowania kupującego. W rezultacie wysoce zaangażowani nabywcy otrzymują spójny przepływ komunikacji, podczas gdy niezaangażowani potencjalni klienci są obsługiwani w wolniejszym tempie, dopóki nie będą gotowi do sprzedaży, co chroni stan bazy danych i skraca czas potencjalnego spotkania. Regie.ai można zdefiniować jako wirtualnych przedstawicieli ds. rozwoju sprzedaży (SDR), którzy pracują przez całą dobę, bez potrzeby angażowania dodatkowych zasobów ludzkich lub outsourcingu. Platforma obsługuje szereg przypadków użycia, takich jak zimny ruch wychodzący, zaangażowanie LinkedIn, pielęgnowanie sprzedaży, przychodząca reakcja na potencjalnego klienta, wychodząca w przypadku ruchu przychodzącego, ekspansja klientów i nie tylko. Co więcej, narzędzie upraszcza strategię operacji związanych z przychodami, integrując się z podstawowymi systemami RevTech, aby pomóc zautomatyzować rezerwację spotkań zespołu sprzedaży.