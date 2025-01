Oprogramowanie do generowania sztucznej inteligencji - Najpopularniejsze aplikacje - Papua-Nowa Gwinea

VEED AI Video Generator

veed.io

VEED to wszechstronna platforma dla firm, które chcą skalować produkcję wideo. Klienci z ponad 200 krajów z działów marketingu, sprzedaży, nauki i rozwoju oraz mediów społecznościowych tworzą filmy 30 razy szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. VEED oddaje w ręce Twojego zespołu władzę, która pozwala na: * Nagrywaj treści o wysokiej jakości * Z łatwością edytuj filmy * Transkrypcja automatyczna Zapomnij o nauce nieporęcznego i drogiego oprogramowania do edycji lub poleganiu na agencjach. VEED to intuicyjny zestaw narzędzi wideo. Każdy, od dyrektora generalnego po stażystę, może go używać do tworzenia profesjonalnych filmów bez konieczności posiadania profesjonalnych umiejętności. VEED Enterprise umożliwia: * Współpracuj z innymi członkami zespołu w czasie rzeczywistym * Uzyskaj dostęp do biblioteki zawierającej ponad 30 000 zasobów multimedialnych * Użyj niestandardowych szablonów, aby zaoszczędzić czas Aha, i VEED posiada pakiet narzędzi AI, dzięki którym produkcja jest 10 razy bardziej wydajna. VEED AI pozwala: * Przekształcaj tekst w filmy za pomocą awatarów AI * Automatycznie generuj dokładne napisy * Natychmiast usuwaj tła wideo i obrazów * I więcej VEED to oprogramowanie wspierające światowej klasy strategie wideo dla ponad 3 milionów twórców. * VEED to platforma do edycji wideo oferująca takie funkcje, jak automatyczne napisy, wykrywanie treści i różne opcje projektowania. * Użytkownicy często wspominają o łatwości obsługi, dokładności funkcji napisów i różnorodności opcji projektowania, które pozwalają na kreatywny montaż i tworzenie filmów o profesjonalnej jakości. * Recenzenci doświadczyli takich problemów, jak ograniczenia funkcji w zależności od poziomu członkostwa, sporadycznie długi czas przetwarzania i potrzeba bardziej zaawansowanych funkcji w planie podstawowym.