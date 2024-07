Oprogramowanie do generowania sztucznej inteligencji - Najpopularniejsze aplikacje - Argentyna

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie generatywnej sztucznej inteligencji odnosi się do kategorii aplikacji, które wykorzystują algorytmy generatywnej sztucznej inteligencji do samodzielnego tworzenia treści. Algorytmy te są zazwyczaj oparte na technikach głębokiego uczenia się, w szczególności na generatywnych sieciach kontradyktoryjnych (GAN) lub autoenkoderach wariacyjnych (VAE). Oprogramowanie generatywnej sztucznej inteligencji może być używane do generowania różnego rodzaju treści, w tym między innymi: * Obrazy: generowanie realistycznych lub abstrakcyjnych obrazów, fotorealistycznych twarzy, krajobrazów i innych. * Filmy: Tworzenie sekwencji wideo, animacji i efektów wizualnych. * Tekst: generowanie tekstu w języku naturalnym, w tym artykułów, opowiadań, wierszy i fragmentów kodu. * Muzyka: komponowanie utworów muzycznych, melodii, a nawet całych kompozycji. * Projektowanie: Tworzenie projektów produktów, logo, interfejsów użytkownika i układów architektonicznych. Te narzędzia programowe są cenne dla artystów, projektantów, programistów i innych specjalistów, którzy chcą usprawnić swoje procesy twórcze, odkrywać nowe pomysły lub udoskonalać istniejące przepływy pracy. Oprogramowanie do generowania sztucznej inteligencji często pozwala użytkownikom kontrolować różne parametry lub ograniczenia wejściowe, aby kierować procesem generowania i osiągać pożądane wyniki.