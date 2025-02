Oprogramowanie infrastruktury generatywnej AI - Najpopularniejsze aplikacje - Słowacja

MarkovML

MarkovML to platforma o niskim kodzie oparta na sztucznej inteligencji, która oferuje platformę współpracy do analizy danych i uczenia maszynowego. Zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs do przechowywania i udostępniania modeli, eksperymentów i zbiorów danych. Platforma ma na celu usprawnienie procesu analizy danych i opracowywania modeli poprzez wyeliminowanie konieczności kodowania. Platforma oferuje kilka funkcji usprawniających zarządzanie danymi i inteligencję. Zawiera inteligentny katalog danych, który służy jako scentralizowane centrum działań związanych ze sztuczną inteligencją, umożliwiając łatwe zarządzanie danymi, ulepszone zarządzanie danymi i lepsze zrozumienie danych. Platforma oferuje również nienadzorowane analizatory danych oparte na sztucznej inteligencji, które generują głęboki wgląd w dane, mierzą jakość danych i tworzą szczegółowe raporty wizualne do analizy eksperckiej.MarkovML oferuje narzędzie do tworzenia aplikacji GenAI bez kodu, umożliwiające ekspertom dziedzinowym tworzenie aplikacji AI bez potrzeby kodowanie. Intuicyjny interfejs „przeciągnij i upuść” pozwala na tworzenie aplikacji do różnych zastosowań, takich jak podsumowania, klasyfikacja i wyszukiwanie semantyczne. Dodatkowo MarkovML zapewnia odpowiedzialne ewaluatory AI, które pomagają ocenić koszty, wpływ biznesowy i stronniczość modeli, umożliwiając przedsiębiorstwom maksymalizację wartości sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny i opłacalny. Platforma zapewnia także zarządzanie danymi, prywatność i bezpieczeństwo. Co więcej, MarkovML oferuje bezproblemową współpracę za pośrednictwem narzędzia Snippet, które zapewnia współdzielony obszar roboczy dla wiedzy zespołu, pomysłów, wskaźników, analiz, informacji zwrotnych, wizualizacji i nie tylko. To narzędzie ma na celu poprawę koordynacji zespołów i maksymalizację potencjału zespołów AI. Ogólnie rzecz biorąc, MarkovML zaprojektowano w celu zapewnienia zintegrowanej platformy do analizy danych, uczenia maszynowego i współpracy, umożliwiając przedsiębiorstwom wykorzystanie pełnego potencjału swoich danych i rozwijanie inicjatyw związanych ze sztuczną inteligencją .