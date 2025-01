Oprogramowanie platform komunikacyjnych dla pracowników pierwszej linii - Najpopularniejsze aplikacje - Portoryko

goHappy

gohappyhub.com

goHappy rewolucjonizuje sposób, w jaki pracodawcy komunikują się i nawiązują kontakt z pracownikami pierwszej linii, zapewniając im najbardziej włączającą i prostą w użyciu technologię niewymagającą aplikacji, jaką kiedykolwiek stworzono. W świecie, w którym niezbędna jest ciągła komunikacja z pracownikami pierwszej linii, goHappy zdało sobie sprawę, że rozwiązania oparte na aplikacjach, codzienne spotkania i wiadomości na tablicach korkowych po prostu nie działają. Kluczem do sukcesu goHappy jest umożliwienie pracodawcom dotarcia do 100% pracowników pierwszej linii tam, gdzie już się znajdują – za pomocą wiadomości tekstowych. Zautomatyzowany kanał z systemu ewidencji pracodawcy oznacza, że ​​jego aktywni pracownicy są zawsze kilka sekund od otrzymania natychmiastowej komunikacji. Są w stanie dotrzeć do wszystkich swoich pracowników lub określonych grup za pomocą standardowych tekstów lub dołączyć wideo, obrazy, linki, ankiety i inne treści – a wszystko to można przetłumaczyć na wybrany przez nich język. Założona przez Shawna Boyera, który założył także Snagajob – największy w kraju rynek pracy godzinowej – oraz zespół, który może pochwalić się ponad 100-letnim doświadczeniem w angażowaniu pracowników pierwszej linii, misją goHappy jest pomaganie WSZYSTKIM pracownikom pierwszej linii czuć się bardziej cenionym i połączonym, aby mogli dotrzeć do swoich pełny potencjał. Dzięki solidnym funkcjom przesyłania wiadomości i gromadzenia informacji zwrotnych goHappy przoduje w zwiększaniu zaangażowania pracowników pierwszej linii i stara się być najlepszą firmą na świecie w pomaganiu pracodawcom maksymalizować to zaangażowanie.