Oprogramowanie platform komunikacyjnych dla pracowników pierwszej linii - Najpopularniejsze aplikacje - Filipiny

Angażuj, ekscytuj i łącz całą firmę! MangoApps to ujednolicona platforma obsługi pracowników, łącząca intranet, szkolenia, pracę zespołową i zarządzanie treścią w dashboardzie i obszarze roboczym. Nasze przyjazne dla użytkownika, nieskończenie konfigurowalne podejście wpasowuje się w sposób, w jaki Twoja firma już prowadzi działalność, tworząc pojedyncze cyfrowe centrum, które wypełnia lukę pomiędzy pracownikami biurowymi a pracownikami pierwszej linii. Pracownicy mogą znaleźć wszystkie potrzebne informacje o firmie, a także narzędzia do komunikacji i współpracy, na dostosowywalnym panelu kontrolnym opartym na widżetach, który służy jako jedno źródło prawdy. Nasz produkt działa dla zespołów różnej wielkości z różnych branż i posiada wszystkie funkcje bezpieczeństwa potrzebne do wdrożenia w skali przedsiębiorstwa. Interfejs MangoApps oparty jest na nowoczesnych mediach społecznościowych, z wątkami, komentarzami, reakcjami emoji oraz grupami zespołów i projektów. Dzięki temu pracownicy naszych klientów uważają, że jest on od razu intuicyjny i przyjazny dla użytkownika. Co więcej, umieszczenie wszystkich tych narzędzi i integracja z większością innych narzędzi dla przedsiębiorstw i korporacji oszczędza czas i frustrację. Twój zespół, oznaczony marką Twojej firmy, może nawet nie zdawać sobie sprawy, że MangoApps to narzędzie zewnętrzne — wydaje się naturalną częścią jego dnia i pracy. Zbyt wiele organizacji polega obecnie na przestarzałych narzędziach intranetowych i komunikacyjnych, tracąc czas i informacje na rzecz czarnej dziury, jaką jest skrzynka odbiorcza poczty elektronicznej. MangoApps daje Ci wyjątkową możliwość połączenia wszystkich Twoich zespołów, od pracowników pierwszej linii po biura korporacyjne, w jedno centralne centrum, dzięki któremu wszyscy będą na bieżąco i na szczycie swojej gry.