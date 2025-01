Oprogramowanie do zarządzania transportem - Najpopularniejsze aplikacje - Węgry

Shipwell

Platforma TMS firmy Shipwell to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania transportem, które pomaga firmom każdej wielkości usprawnić operacje spedycyjne, obniżyć koszty i poprawić wydajność. Dzięki TMS firmy Shipwell firmy mogą zarządzać wszystkimi rodzajami transportu, w tym transportem samochodowym, koleją, lotnictwem i oceanem, na jednej platformie, zapewniając ujednolicony widok swojego łańcucha dostaw. Platforma TMS firmy Shipwell oferuje szeroką gamę funkcji, w tym: Zarządzanie przewoźnikami: Łatwe zarządzanie i wybieranie przewoźników z kompleksowej sieci przewoźników na podstawie ich stawek, przepustowości i poziomu usług. Optymalizacja tras: Optymalizuj trasy wysyłki na podstawie różnych kryteriów, takich jak koszt, czas transportu i wymagania dotyczące dostawy. Widoczność przesyłek: Uzyskaj wgląd w swoje przesyłki w czasie rzeczywistym, od odbioru po doręczenie, i śledź przesyłki wszystkimi rodzajami transportu. Audyt frachtu i płatności: Zautomatyzuj proces audytu faktur frachtowych i płatności, zapewniając dokładne fakturowanie i zmniejszając ryzyko nadmiernych opłat. Raportowanie i analizy: Uzyskaj dostęp do kompleksowych raportów i analiz w celu monitorowania wydatków na transport, wydajności przewoźnika i innych kluczowych wskaźników. Platformę TMS firmy Shipwell można również w dużym stopniu dostosować do indywidualnych potrzeb, co pozwala firmom dostosować ją do swoich konkretnych potrzeb i zintegrować z istniejącymi systemami, takimi jak WMS i ERP. Dzięki platformie TMS firmy Shipwell firmy mogą: Zwiększyć wydajność: Zautomatyzować procesy ręczne, ograniczyć błędy i zoptymalizować trasy, co skutkuje szybszymi i bardziej wydajnymi operacjami wysyłkowymi. Obniż koszty: zoptymalizuj wybór przewoźnika, zmniejsz liczbę błędów w wysyłce oraz zautomatyzuj kontrolę frachtu i płatności, co skutkuje obniżonymi kosztami transportu. Zwiększ widoczność: Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym we wszystkie przesyłki, we wszystkich środkach transportu, zapewniając większą kontrolę i przejrzystość w łańcuchu dostaw