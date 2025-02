Systemy zarządzania freelancerami - Najpopularniejsze aplikacje - Tunezja

Field Nation

fieldnation.com

Field Nation to rynek pracy oferujący usługi terenowe IT, łączący firmy i wykwalifikowanych techników, którzy mogą wykonywać świetną pracę na terenie całego kraju. Nasza platforma umożliwia zespołom świadczącym usługi identyfikację i współpracę z niezależnymi profesjonalistami, którym zależy na wyniku tak samo jak im. Dzięki Field Nation firmy mogą budować i wdrażać zaufanych pracowników na żądanie, a technicy mogą wybierać pracę zgodną z ich zainteresowaniami, umiejętnościami i harmonogramem. Stwórz lepszy sposób pracy. Zbuduj go z Field Nation. WYZWANIE: Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych techników jest najwyższe w historii. Jest co robić, ale brakuje pracowników. Firmy są coraz bardziej zmęczone poświęcaniem kontroli i narażaniem relacji z klientami na ryzyko z powodu przestarzałych strategii dotyczących talentów. Jednak ludzie z umiejętnościami i pasją do usług terenowych IT są dostępni, nadal zaangażowani w swój zawód, ale nie tam, gdzie można się ich spodziewać. Chcą nowego sposobu pracy — elastyczności, autonomii i wolności. Field Nation pomaga liderom służb terenowych: POPRAW WYNIKI >> Połącz się bezpośrednio z technikami reprezentującymi Twoją markę i upewnij się, że ich praca została wykonana zgodnie z Twoimi specyfikacjami, zanim klikniesz „Zatwierdź”. + 40% mniej ponownych wizyt w witrynie w porównaniu do stron trzecich + 98% wskaźnika sukcesu w przypadku prac wykonanych za pośrednictwem Field Nation SZYBKO ODPOWIEDŹ >> Bogata oferta wykwalifikowanych techników dostępnych na rynku Field Nation pozwala Ci powiedzieć „tak” swoim klientom, wiedząc, że możesz szybko zwiększyć skalę działania, aby sprostać zapotrzebowaniu. + Pozyskiwanie technologii i wysyłka działają do 80% szybciej niż strony trzecie + Średni czas na pierwsze żądanie w dużych miastach wynosi 12 minut + WO zakończone w ponad 29 tys. kodów pocztowych w całych Stanach Zjednoczonych + 1 mln WO zrealizowanych rocznie w 425 tys. lokalizacji + Wykwalifikowani technicy z doświadczeniem w ponad 20 rodzajach usług ZMNIEJSZ KOSZTY >> Wyeliminuj stos marży strony trzeciej i dodatkowe opłaty, zachowując kontrolę nad stawkami wynagrodzeń. + Wgląd w aktualne stawki rynkowe według rodzaju pracy i położenia geograficznego + Uzyskaj do 20% oszczędności kosztów pracy w porównaniu z stronami trzecimi i do 30% oszczędności kosztów pracy w porównaniu z W2