Platformy niezależne - Najpopularniejsze aplikacje - Gibraltar

Lemon.io

lemon.io

Lemon.io to darmowa platforma do zatrudniania zaufanych programistów na żądanie. Testujemy każdego programistę, który ubiega się o dołączenie do naszej sieci. Oznacza to, że zamiast przeglądać dziesiątki CV i kont na GitHubie, próbując dowiedzieć się, czy będą pasować do Twojego zespołu, skoncentruj...