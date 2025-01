Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie do śledzenia floty - Najpopularniejsze aplikacje - Oman

Oprogramowanie do śledzenia floty wykorzystuje technologię GPS do monitorowania aktywności pojazdów i kierowców w ramach floty transportowej. Oprogramowanie to jest używane głównie przez menedżerów flot do śledzenia flot w czasie rzeczywistym i gromadzenia danych dotyczących wydajności zarówno pojazdów, jak i kierowców. Chociaż śledzenie floty jest często funkcją szerszych systemów zarządzania flotą, oprogramowanie w tej kategorii koncentruje się szczególnie na wykorzystaniu GPS i telematyki do śledzenia pojazdów. Zwykle brakuje mu rozbudowanych funkcji back-office, które można znaleźć w rozwiązaniach do pełnego zarządzania flotą.