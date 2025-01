Oprogramowanie do śledzenia floty - Najpopularniejsze aplikacje - Węgry

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo to oprogramowanie do zarządzania flotą zaprojektowane specjalnie dla właścicieli flot. Właściciele flot mogą teraz łatwo planować, optymalizować i przydzielać szybsze trasy swoim kierowcom, zgodnie ze swoimi priorytetami. Zeo należy również do najlepszych aplikacji do zarządzania dostawami, planowania tras i zarządzania transportem. Co wyróżnia Zeo Route Planner? Właściciele flot mogą dodawać kierowców zbiorczych jednym kliknięciem i śledzić ich kierowców w czasie rzeczywistym. Właściciele floty mogą przypisać trasę do konkretnego kierowcy. Zeo wyznaczy najszybszą i najlepszą możliwą trasę, co pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze. Firmy specjalizujące się w dostawach, chcące rozpocząć oferowanie dostaw lub chcące usprawnić swoje operacje dostawcze, wybierają Zeo Route Planner. Dodając kierowców do listy, właściciele floty mogą także dodawać szczegółowe informacje o kierowcach, przypisywać kierowców do sklepów bazowych, przypisywać kierowców do pojazdów oraz ustawiać godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy kierowców. Łatwe planowanie i optymalizacja tras: kierowcy mogą mieć dostęp do aplikacji na Androida i iOS, aby zobaczyć najkrótszą możliwą trasę. Lepiej planuj trasy i oszczędzaj do 2 godzin na każdej podróży. Właściciele flot i kierowcy mogą wykonywać nieograniczoną liczbę tras bez zobowiązań. Możesz także definiować umiejętności poszczególnych kierowców, wyznaczać trasy w Excelu i osiągać optymalizację opartą na umiejętnościach. Wszechstronne metody wprowadzania lokalizacji: możesz także dodać wiele lokalizacji, przesyłając plik Excel lub korzystając z naszej funkcji skanowania obrazu. Zwiększ efektywność tras, łatwo skaluj i uprość planowanie tras dostaw dzięki najpopularniejszej na świecie aplikacji dla kierowców i oprogramowaniu do dostaw. Podczas przydzielania tras właściciele floty mogą również dodawać identyfikatory pojazdów – nazwę i numer, pojemność pojazdu, wagę przesyłki i jej objętość wraz z wartością. Właściciele flot mogą rozmawiać bezpośrednio ze swoimi kierowcami na trasie i śledzić ich lokalizację na żywo. Właściciele flot mogą również wysyłać klientom aktualizacje w czasie rzeczywistym i zapewniać najlepszą obsługę klienta. Dowód doręczenia możesz otrzymać także po dostarczeniu przesyłki przez kuriera. Po dostarczeniu zamówień możesz uzyskać szczegółowy podgląd wszystkich dotychczas utworzonych tras wraz z szybkim przeglądem nr. liczba wykonanych przystanków, lokalizacja początkowa i końcowa, przypisany kierowca Jeśli chodzi o model cenowy, właściciele flot są zobowiązani płacić za miejsce, a nie za kierowcę. W przypadku jakichkolwiek problemów możesz skorzystać z najlepszej obsługi klienta. Nasz zespół odpowiada na każde zapytanie w czasie krótszym niż 2 godziny. Zeo oferuje opcję integracji z niektórymi programami, takimi jak Zapier i Shopify, dzięki czemu Twoje zadanie staje się bardziej zautomatyzowane i łatwe. O integracji z Zapierem możesz dowiedzieć się tutaj: https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations Odkryj zalety Zeo Route Planner odwiedzając naszą stronę internetową: https://zeorouteplanner.com/ Zarezerwuj bezpłatną demo z naszymi ekspertami, aby przekonać się na własnej skórze, jak Zeo może zrewolucjonizować zarządzanie flotą i przenieść operacje dostaw na nowy poziom. W Zeo oferujemy transformację w sposobie zarządzania i optymalizacji floty. Dołącz do grona firm, które już korzystają z najpopularniejszej na świecie aplikacji dla kierowców i oprogramowania dostawczego. Dokonaj mądrego wyboru dla swojej floty — wybierz Zeo Route Planner.