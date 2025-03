Oprogramowanie do zarządzania flotą - Najpopularniejsze aplikacje

CameraMatics

cameramatics.com

CameraMatics to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania flotą przeznaczone do zarządzania zespołami w drodze. Nasza misja jest krystalicznie jasna: zapobiegać wypadkom, zanim one wystąpią, za pomocą kamer 360 stopni wspomaganych sztuczną inteligencją, najlepszych w swojej klasie systemów monitorowania kierowców, systemów unikania kolizji i dogłębnej analizy danych, a wszystko to zarządzane z jednej, ujednoliconej platformy. Nasze systemy są skalowalne i w pełni konfigurowalne, aby dostosować się do każdego typu pojazdu, niezależnie od różnorodności Twojej floty. Poza technologią jesteśmy Twoimi partnerami w zakresie bezpieczeństwa. Rozumiemy wyzwania stojące przed operatorami flot, ponieważ ich słuchamy, podejmujemy działania i zapewniamy rozwiązania.