Oprogramowanie do zarządzania flotą - Najpopularniejsze aplikacje - Watykan

Impet sprawia, że ​​przedsiębiorstwa usługowe są bardziej rentowne. Nasza oparta na chmurze platforma oprogramowania, zasilana przez połączoną sieć urządzeń GPS, zapewnia pełną kontrolę finansową i głęboki wgląd operacyjny w Twoją firmę. Dzięki Momentum nigdy nie będziesz martwić się czasochłonnym wprowadzaniem danych lub błędem ludzkim. Zbieranie danych jest zawsze dokładne i automatyczne. Dlatego Momentum wyróżnia się tam, gdzie zawodzi inne oprogramowanie. Zwiększaj przychody i zyski. Wszystko, co musisz zrobić, to połączyć się, Momentum zajmie się resztą. Połączona sieć urządzeń Momentum: pojazdy, sprzęt i załogi - The Eagle One: Jedno urządzenie GPS dla pojazdów, przyczep i ciężkiego sprzętu. Jest dostępny z wiązką przewodów OBD-II lub wiązką akumulatora 12 V. - Momentum Toolie: moduł śledzenia lokalizacji i aktywności z obsługą Bluetooth dla lekkiego sprzętu i narzędzi. - The CrewID: narzędzie do śledzenia kosztów pracy zapewniające prywatność, które automatycznie rejestruje i oblicza wszystkie koszty pracy w terenie bez wprowadzania danych.