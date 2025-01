Oprogramowanie do konserwacji floty - Najpopularniejsze aplikacje - Węgry

Whip Around

whiparound.com

Potężny, a jednocześnie intuicyjny system konserwacji floty, Whip Around pomaga zapewnić całej flocie bezpieczeństwo, zgodność i pozostawanie w drodze. Platforma zarządzania flotą Whip Around łączy każdy punkt procesu konserwacji pojazdu i sprzętu w jeden system, co oznacza, że ​​menedżerowie mogą wykorzystywać dane dotyczące Twoich inspekcji, napraw, zgodności i czasu pracy, aby podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące floty. Whip Around wspiera cały Twój zespół – menedżerów, kierowców i mechaników. KIEROWCY FLOTY: - Monitoruj stan floty na panelu analitycznym konserwacji floty - Ustawiaj harmonogramy konserwacji zapobiegawczej - Twórz, ustalaj priorytety i śledź postęp zleceń - Otrzymuj powiadomienia push w przypadku pojawienia się usterek KIEROWCY: - Wykonuj, podpisuj i przesyłaj codzienne inspekcje za pośrednictwem naszego DOT -zgodna aplikacja - Natychmiast zgłaszaj problemy wymagające interwencji konserwacyjnej, przechwytując zdjęcia i zamieniając głos na tekst na swoich urządzeniach mobilnych - Otrzymuj powiadomienia push w przypadku braku kontroli lub ich niekompletności MECHANIKA: - Powiadomienia push o nowych zleceniach pracy i defektach - Automatyczna dokumentacja zleceń pracy i śledzenie — z łatwością oznaczaj usterki jako naprawione lub naprawione w aplikacji Whip Around. Dane zbierane przez kierowców za pomocą aplikacji zasilają portal zarządzania konserwacją floty, w którym menedżerowie floty mogą śledzić usterki całej floty, monitorować zlecenia pracy i obserwować zaktualizowane sterowniki i rankingi aktywów. Zagregowane dane trafiają również do pulpitu konserwacyjnego Whip Around, dzięki czemu mechanicy mogą monitorować defekty, zlecenia pracy i zapasy części. Whip Around zapewnia zgodność Twojej floty z przepisami i pomaga kierowcom bezpiecznie wrócić do domu na koniec dnia.