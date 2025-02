Oprogramowanie do dobrego samopoczucia finansowego - Najpopularniejsze aplikacje - Sint Maarten

Earnin

earnin.com

Rekrutuj, zatrzymuj i zwiększaj produktywność pracowników dzięki korzyściom Earnin. Earnin to platforma Financial Wellness zaprojektowana specjalnie, aby pomóc pracownikom unikać długów, płacić rachunki, oszczędzać na przyszłość i zmniejszać stres finansowy, umożliwiając dostęp do wynagrodzenia w trakcie pracy. Nasz podstawowy produkt Cashout obsługuje pracowników z ponad 50 000 firm w całych Stanach Zjednoczonych i zapewnia dostęp do zarobków o wartości ponad 10 miliardów dolarów. Naszą misją jest pomaganie pracownikom w lepszym życiu finansowym. Technologia Earnin jest wyjątkowa jako jedyny dostawca wymagający zerowej integracji. Oznacza to łatwe wdrożenie w ciągu kilku dni. Prawdopodobnie już pomagamy niektórym Twoim pracownikom – skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak to zrobić. Dodatkowe funkcje: - Tarcza salda: Pracownicy otrzymują powiadomienie, jeśli ich saldo bankowe spadnie poniżej określonej kwoty, co pomaga im uniknąć opłaty za przekroczenie stanu konta. - Budżetowanie: automatycznie pobieramy powtarzające się wydatki, aby pomóc pracownikom zobaczyć nadchodzące rachunki i związany z nimi budżet - Porada dla siebie: to wyjątkowy produkt oszczędnościowy, w którym pracownicy mogą z łatwością tworzyć niestandardowe słoiki oszczędnościowe, aby oszczędzać na fundusz awaryjny, wakacje, edukację itp. .