Oprogramowanie do dobrego samopoczucia finansowego - Najpopularniejsze aplikacje - Słowacja

Zarządzanie 401(k) jest wyzwaniem. Właśnie dlatego Betterment at Work ułatwia pracodawcom oferowanie wysokiej jakości zaświadczenia 401(k). Od bieżącego wsparcia administracyjnego i zarządzania inwestycjami, dostosowanego do potrzeb projektu planu i usprawnionej integracji płac – wykonujemy ciężkie prace, więc Ty nie musisz tego robić. Zapewnij swoim pracownikom dostęp do łatwego w użyciu, wydajnego rozwiązania w zakresie inwestowania i oszczędzania emerytalnego dzięki dostosowywanym portfelom Betterment at Work, spersonalizowanym poradom finansowym, możliwości łączenia się z kontami zewnętrznymi oraz różnym uzupełniającym narzędziom do budowania majątku, oszczędzania i inwestowania – wszystkie dostępne poprzez naszą aplikację mobilną. Dzięki Betterment at Work Twój 401(k) można również wzbogacić o nowe funkcje, takie jak oferowanie dopasowania 401(k) do spłat pożyczki studenckiej, a także dodatkowe korzyści finansowe, takie jak zarządzanie pożyczkami studenckimi, oszczędności edukacyjne 529 i coaching finansowy 1:1 korzyści*. Dzięki temu nowoczesnemu połączeniu świadczeń 401(k) i świadczeń finansowych, a także dostępnej edukacji i narzędzi, Betterment at Work może pomóc w przyciągnięciu i zatrzymaniu zadowolonych pracowników, zapewniając jednocześnie korzyści potrzebne do osiągnięcia ich celów finansowych. *Zarządzanie pożyczkami studenckimi przez Betterment at Work („SLM”) jest świadczone we współpracy ze Spinwheel. Konta 529 i ich plany są prowadzone i zarządzane przez administratorów i menedżerów programów spoza Betterment. Usługi SLM, 529s i Coaching finansowy są dostępne wyłącznie w ramach oferty łączonej z Betterment 401(k) w planie Pro lub Flagship; Za korzystanie w planie Pro obowiązują dodatkowe opłaty, usługi niedostępne w planie Essential.