Oprogramowanie do badań finansowych pomaga menedżerom portfeli i specjalistom inwestycyjnym w znalezieniu, sortowaniu i analizie odpowiednich danych w celu poinformowania o ich decyzjach inwestycyjnych. Narzędzia te obejmują funkcje wyszukiwania, dostęp do najnowszych informacji o rynku finansowym oraz różne funkcje zaprojektowane w celu wspierania specjalistów ds. Usług finansowych w ich badaniach i analizie. Głównym celem oprogramowania do badań finansowych jest zapewnienie analitykom i inwestorom łatwych dostępu do podstawowych dokumentów, szacunków, wiadomości rynkowych i sprawozdań finansowych. Wiele rozwiązań w tej kategorii oferuje również niestandardowe raportowanie, analizy ryzyka, badania zapasowe i narzędzia do wykresów. To oprogramowanie umożliwia profesjonalistom inwestycyjnym zarządzanie analizami i ocenami rynku niezbędne do wyboru portfela poprzez przyznaje dostęp do rozległych zestawów danych i narzędzi analitycznych. Analitycy i specjaliści od finansów wykorzystują te rozwiązania, aby być informowani o trendach rynkowych, prognozowania, udzielania porad inwestycyjnych i udoskonalania strategii inwestycyjnych.