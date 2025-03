Dostawcy doradztwa finansowego - Najpopularniejsze aplikacje - Uganda

Zeni

zeni.ai

Zeni to pierwszy konsjerż finansowy oparty na sztucznej inteligencji dla start-upów, który umożliwia szybkie podejmowanie decyzji. Dzięki inteligentnym usługom księgowym, księgowym, podatkowym i dyrektorowi finansowemu Zeni start-upy mają dostęp do wglądów finansowych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem panelu Zeni Dashboard, a zespół ekspertów finansowych zarządza każdą funkcją finansową za stałą miesięczną opłatę — codzienna księgowość, roczne podatki, rachunki płace i fakturowanie, planowanie i analiza finansów, administracja płacami i nie tylko. Zeni jest spółką fintech serii B, która zebrała dotychczas 47,5 mln dolarów od Elevation Capital, Saama Capital, Amit Singhal, Sierra Ventures, SVB Financial Group, Think Investments, Liquid 2 Ventures, Dragon Capital, Firebolt Ventures, Twin Ventures i różnych aniołowie inwestorzy.