ShareFile

sharefile.com

Bezpiecznie udostępniaj treści i współpracuj z klientami i zespołami wewnętrznymi z dowolnego urządzenia lub lokalizacji dzięki ShareFile. Działy i małe firmy potrzebują prostych, bezpiecznych rozwiązań do współpracy z klientami i sobą nawzajem. Dzięki ShareFile możesz używać dowolnego urządzenia, aby bezpiecznie uzyskiwać dostęp do plików, udostępniać dane i tworzyć przepływy pracy oszczędzające czas. Prosta i szybka konfiguracja – nie wymaga IT. Udostępniaj i wysyłaj pliki dowolnego rozmiaru na dowolne urządzenie: niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy w podróży, dzięki przechowywaniu w chmurze będziesz mieć bezpieczny dostęp do swoich plików w dowolnym miejscu i czasie. * Wiedz, że Twoje pliki są zawsze bezpieczne: szyfrowanie na poziomie banku chroni Twoje pliki, e-maile i załączniki podczas przesyłania i przechowywania. * Bezpieczna współpraca: ścieżki audytu i konfigurowalne uprawnienia pozwalają wiedzieć i kontrolować, kto uzyskuje dostęp do Twoich danych. * Zoptymalizuj proces wdrażania klientów i pracowników: Oszczędzające czas przepływy pracy redukują ręczną formalność, a wszystko to w jednym punkcie współpracy. * Alternatywna bezpieczna witryna FTP: brak instalacji oprogramowania – dla Ciebie i Twoich klientów.