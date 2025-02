Usługi przechowywania w chmurze - Najpopularniejsze aplikacje - Tunezja

Google Drive

google.com

Dysk Google to pamięć i synchronizacja plików opracowana przez Google. Uruchomiono 24 kwietnia 2012 r., Drive Google pozwala użytkownikom przechowywać pliki na swoich serwerach, synchronizować pliki między urządzeniami i udostępniać pliki. Oprócz strony internetowej Google Drive oferuje aplikacje z funkcjami offline dla komputerów Windows i MacOS oraz smartfonów i tabletów z Androidem i iOS. Dysk Google obejmuje Dokumenty Google, Arkusze Google i Slajdy Google, które są częścią pakietu biurowego, który pozwala na współpracę edytowania dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji, rysunków, formularzy i innych. Pliki utworzone i edytowane za pośrednictwem pakietu Office są zapisywane na Dysku Google. Google Drive oferuje użytkownikom 15 gigabajtów bezpłatnej pamięci za pośrednictwem Google One. Google One oferuje również 100 gigabajtów, 200 gigabajtów, 2 terabajty, 10 terabajtów, 20 terabajtów i 30 terabajtów oferowanych w ramach opcjonalnych płatnych planów. Przesłane pliki mogą mieć rozmiar do 5 terabajtów. Użytkownicy mogą zmienić ustawienia prywatności poszczególnych plików i folderów, w tym umożliwianie udostępniania innym użytkownikom lub upublicznienie treści. Na stronie użytkownicy mogą wyszukiwać obraz, opisując jego wizualizacje i używać języka naturalnego do znalezienia określonych plików, takich jak „Znajdź mój budżetowy arkusz kalkulacyjny z grudnia ubiegłego roku”. Witryna i aplikacja na Androida oferują sekcję kopii zapasowych, aby zobaczyć, jakie urządzenia z Androidem mają kopię zapasową danych, a całkowicie przeglądana aplikacja komputerowa wydana w lipcu 2017 r. Umożliwia tworzenie kopii zapasowych określonych folderów na komputerze użytkownika. Funkcja szybkiego dostępu może inteligentnie przewidzieć, że pliki potrzebują użytkownicy. Google Drive jest kluczowym elementem G Suite, miesięcznej oferty subskrypcji Google dla firm i organizacji. W ramach Select G Suite Plany Drive oferuje nieograniczoną masę pamięci, zaawansowane raportowanie z audytu plików, ulepszone sterowanie administracjami i większe narzędzia współpracy dla zespołów. Po uruchomieniu usługi Polityka prywatności Google Drive była mocno skrytykowana przez niektórych członków mediów. Google ma jeden zestaw umów dotyczących polityki usług i polityki prywatności, które obejmują wszystkie jego usługi, co oznacza, że ​​język w umowach zapewnia szerokie prawa firmy do reprodukcji, używania i tworzenia prac pochodnych z treści przechowywanych na Dysku Google. Podczas gdy zasady potwierdzają również, że użytkownicy zachowują prawa własności intelektualnej, zwolenniki prywatności wzbudzili obawy, że licencje udzielają Google prawo do korzystania z informacji i danych do dostosowania reklamy i innych usług świadczonych przez Google. Natomiast inni członkowie mediów zauważyli, że umowy nie były gorsze niż w konkurencyjnych usługach przechowywania w chmurze, ale konkurencja wykorzystuje „bardziej pomysłowy język” w umowach, a także stwierdzili, że Google potrzebuje praw, aby „poruszać się Pliki na serwerach, buforuj dane lub wykonaj miniatury obrazu ”. Od marca 2017 r. Google Drive miał 800 milionów aktywnych użytkowników, a we wrześniu 2015 r. Miał ponad milion płacących organizacyjnych użytkowników. Od maja 2017 r. W usłudze przechowywano ponad dwa biliony plików.