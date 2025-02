Usługi przechowywania w chmurze - Najpopularniejsze aplikacje - Turks i Caicos

Google Drive

google.com

Dysk Google to usługa przechowywania i synchronizacji plików opracowana przez Google. Uruchomiony 24 kwietnia 2012 r. Dysk Google umożliwia użytkownikom przechowywanie plików na serwerach, synchronizację plików na różnych urządzeniach i udostępnianie plików. Oprócz strony internetowej Dysk Google oferuje aplikacje z funkcjami offline na komputery z systemem Windows i macOS oraz smartfony i tablety z Androidem i iOS. Dysk Google obejmuje Dokumenty Google, Arkusze Google i Prezentacje Google, które stanowią część pakietu biurowego umożliwiającego wspólne edytowanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji, rysunków, formularzy i nie tylko. Pliki utworzone i edytowane w pakiecie biurowym są zapisywane na Dysku Google. Dysk Google oferuje użytkownikom 15 gigabajtów bezpłatnego miejsca w Google One. Google One oferuje także 100 gigabajtów, 200 gigabajtów, 2 terabajty, 10 terabajtów, 20 terabajtów i 30 terabajtów oferowane w ramach opcjonalnych płatnych planów. Przesłane pliki mogą mieć rozmiar do 5 terabajtów. Użytkownicy mogą zmieniać ustawienia prywatności poszczególnych plików i folderów, włączając w to możliwość udostępniania innym użytkownikom lub upubliczniania treści. W serwisie użytkownicy mogą wyszukiwać obraz, opisując jego wygląd, a także za pomocą języka naturalnego znaleźć określone pliki, np. „znajdź mój arkusz kalkulacyjny budżetu z grudnia ubiegłego roku”. Witryna internetowa i aplikacja na Androida oferują sekcję Kopie zapasowe, w której można sprawdzić, jakie urządzenia z systemem Android mają kopię zapasową danych w usłudze, a całkowicie odnowiona aplikacja komputerowa wydana w lipcu 2017 r. umożliwia tworzenie kopii zapasowych określonych folderów na komputerze użytkownika. Funkcja szybkiego dostępu może inteligentnie przewidzieć, jakich plików potrzebują użytkownicy. Dysk Google to kluczowy element G Suite – oferty miesięcznej subskrypcji Google dla firm i organizacji. W ramach wybranych planów G Suite Dysk oferuje nieograniczone miejsce na dane, zaawansowane raporty dotyczące audytu plików, ulepszone opcje administracyjne i ulepszone narzędzia do współpracy dla zespołów. Po uruchomieniu usługi polityka prywatności Dysku Google spotkała się z ostrą krytyką części mediów. Firma Google ma jeden zestaw Warunków korzystania z usług i Polityki prywatności obejmujący wszystkie swoje usługi, co oznacza, że ​​treść umów przyznaje firmie szerokie prawa do reprodukowania, wykorzystywania i tworzenia dzieł pochodnych na podstawie treści przechowywanych na Dysku Google. Chociaż zasady potwierdzają również, że użytkownicy zachowują prawa własności intelektualnej, obrońcy prywatności wyrazili obawy, że licencje przyznają Google prawo do wykorzystywania informacji i danych w celu dostosowywania reklam i innych usług świadczonych przez Google. Natomiast inni przedstawiciele mediów zauważyli, że umowy nie były gorsze od umów konkurencyjnych usług przechowywania w chmurze, ale konkurencja używa w umowach „bardziej pomysłowego języka”, a także stwierdzili, że Google potrzebuje praw, aby „przenieść plików na swoich serwerach, buforowania danych lub tworzenia miniatur obrazów”. W marcu 2017 r. Dysk Google miał 800 milionów aktywnych użytkowników, a we wrześniu 2015 r. miał ponad milion użytkowników płacących w ramach organizacji. Według stanu na maj 2017 r. w serwisie przechowywanych było ponad dwa biliony plików.