Oprogramowanie do sprzedaży terenowej - Najpopularniejsze aplikacje - Tunezja

Promomash

promomash.com

Promomash to jedyna wszechstronna platforma do zarządzania promocjami dla rozwijających się marek CPG w handlu detalicznym. Planuj, wykonuj, analizuj i optymalizuj wszystkie promocje w handlu detalicznym, sprzedaż terenową i działania marketingowe oraz prezentacje w sklepach w jednym miejscu - i zlecaj zewnętrznemu rozwiązaniu największe problemy, potrącenia, dzięki kompleksowo zarządzanemu procesowi „pod klucz”. Zarządzając tym wszystkim w Promomash, marki CPG mają jedno źródło prawdy, które pomaga im lepiej promować się w handlu detalicznym i dokonywać najlepszych wyborów przy ograniczonych wydatkach handlowych. Żadne inne rozwiązanie nie zapewnia wszystkich narzędzi, których marki potrzebują do zarządzania każdym aspektem swoich działań w zakresie marketingu handlowego i promocji. Nie potrzeba już arkuszy kalkulacyjnych ani wielu systemów! • Zarządzaj promocjami, pokazami, wyprzedażami i odliczeniami w jednym miejscu. • Otrzymuj automatyczne, codzienne źródła danych sprzedażowych dzięki naszej współpracy z Crisp. • Odciąż ciężar zarządzania odliczeniami dzięki naszej kompleksowej usłudze „pod klucz”. • Zobacz wydatki handlowe w bardziej przejrzysty sposób dzięki szczegółowym danym planowania, raportowania i odliczeń. • Porównaj plan z rzeczywistymi wynikami handlowymi w jednym, łatwym do odczytania widoku. Plany subskrypcyjne, które teraz odpowiadają Twoim potrzebom. Zarejestruj się tylko po to, czego potrzebujesz, lub wykorzystaj pełne korzyści z kompleksowego zarządzania promocjami za pomocą Promomash. Niezależnie od tego, jak zaczynasz, wszystkie nasze subskrypcje są miesięczne, a ceny są dostosowywane do wielkości i budżetu Twojej firmy. • Zarządzanie promocjami handlowymi (TPM): Planuj, realizuj, analizuj i udoskonalaj wszystkie promocje handlowe w odniesieniu do wszystkich taktyk i klientów. • Zarządzanie marketingiem w terenie: Planuj, zarządzaj i raportuj wydarzenia związane z marketingiem terenowym, demonstracje i działania związane z merchandisingiem. • Zarządzanie odliczeniami: Wykorzystaj automatyzację i nasz zespół ekspertów do przechwytywania, kategoryzowania, sprawdzania i kwestionowania odliczeń.