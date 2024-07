Oprogramowanie do edycji dźwięku

Oprogramowanie do konferencji audio

Oprogramowanie do reagowania na publiczność

Oprogramowanie do atrybucji

Narzędzia do orkiestracji wydań aplikacji (ARO).

Platformy do tworzenia aplikacji

Oprogramowanie do optymalizacji App Store

Narzędzia do zarządzania API

Oprogramowanie do generowania API

Oprogramowanie do zarządzania dokumentacją API

Narzędzia do projektowania API

Oprogramowanie do animacji

Oprogramowanie do generowania wideo AI

Oprogramowanie do wykrywania treści AI

Oprogramowanie do generowania kodu AI

Oprogramowanie do weryfikacji wieku

Oprogramowanie do marketingu afiliacyjnego

Oprogramowanie do aktywnych narzędzi edukacyjnych

Oprogramowanie do obsługi sieci i treści oparte na koncie

Oprogramowanie do wykonywania na podstawie konta

Oprogramowanie do bezpośredniej poczty oparte na koncie

Oprogramowanie do obsługi danych oparte na kontach

Oprogramowanie do zarządzania danymi konta

Oprogramowanie do testów A/B

Oprogramowanie do drukowania 3D

Oprogramowanie do modelowania 3D

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie do sprzedaży terenowej - Najpopularniejsze aplikacje - Argentyna Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Zaprojektowane dla pracowników zajmujących się sprzedażą obwoźną, oprogramowanie do sprzedaży terenowej przydziela pracownikom sprzedaży logiczne trasy, optymalizując efektywność. Narzędzia te pomagają członkom zespołu kierować ścieżkami sprzedaży i informują menedżerów o lokalizacji ich pracowników w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie umożliwia także rejestrację udanych sprzedaży lub transakcji oraz ułatwia monitorowanie działań zespołu w trasie. Oprogramowanie do sprzedaży terenowej działa w ramach szerszego obszaru oprogramowania sprzedażowego. Podczas gdy inne programy sprzedażowe przydzielają cyfrowe terytoria do kontaktu za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub rozmów wideo, oprogramowanie do sprzedaży terenowej wyróżnia się udostępnianiem fizycznych terytoriów lokalizacji, płynnie łącząc sprzedawców z fizycznymi adresami potencjalnych klientów. Niektóre narzędzia można również zintegrować z systemem zarządzania relacjami z klientami (CRM) lub działać jako system zarządzania relacjami z klientami (CRM), wyodrębniając informacje kontaktowe i pełniąc funkcję centralnego centrum aktualizacji i notatek terenowych.