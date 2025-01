Platformy rozszerzonego wykrywania i reagowania (XDR). - Najpopularniejsze aplikacje - Węgry

Defense.com

Defense.com to platforma XDR zawierająca wszystko, czego potrzebuje Twoja organizacja, aby wykrywać zagrożenia cybernetyczne i reagować na nie we wszystkich obszarach sieci, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów i złożoności dla przedsiębiorstw. Bez rozwiązania takiego jak Defense.com można spędzić dużo czasu i zasobów na ręcznym korelowaniu danych z wielu różnych narzędzi bezpieczeństwa w celu identyfikowania zagrożeń cybernetycznych i eliminowania ich. Defense.com pozyskuje i koreluje dane dotyczące bezpieczeństwa natywne i pochodzące od innych firm ze wszystkich obszarów Twojego środowiska w jedną platformę wykrywania i reagowania, pomagając Ci szybko identyfikować zagrożenia i zapobiegać naruszeniom. Oprócz wykrywania i reagowania na zagrożenia platforma Defense.com pomaga także Twojej organizacji wzmocnić stan bezpieczeństwa dzięki wbudowanemu skanowaniu podatności na zagrożenia, ochronie punktów końcowych, monitorowaniu zewnętrznych powierzchni ataków i szkoleniom w zakresie świadomości bezpieczeństwa. Usługi zarządzane Małym i średnim organizacjom często brakuje czasu lub zasobów, aby właściwie monitorować swoje środowisko, co zmusza je do zadowalania się jedynie godzinami pracy. Defense.com rozwiązuje to wyzwanie dzięki całodobowej usłudze zarządzanego SIEM, wspieranej przez naszych wewnętrznych analityków SOC i naszej zaawansowanej technologii monitorowania logów. Możemy odciążyć Twój zespół, monitorując w Twoim imieniu środowisko Twojej organizacji, ostrzegając Cię o rzeczywistych zagrożeniach i zapewniając szczegółowe porady dotyczące środków zaradczych, które pomogą szybko rozwiązać problemy. Dlaczego warto wybrać Defense.com? W przeciwieństwie do wielu innych dostawców na rynku, którzy działają jako dostawcy usług MSSP korzystających z technologii stron trzecich, Defense.com opracowało zastrzeżoną platformę SIEM, która zapewnia zaawansowane możliwości wykrywania zagrożeń i może pozyskiwać dzienniki z dowolnego systemu lub dostawcy. Umożliwia to organizacjom maksymalne wykorzystanie istniejących inwestycji w bezpieczeństwo, uwolnienie się od zależności od dostawcy i monitorowanie wszystkiego w swoim środowisku pod kątem zagrożeń bezpieczeństwa. Posiadamy również własny, wewnętrzny zespół SOC, który zapewnia proaktywne wykrywanie zagrożeń i monitorowanie dzienników 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nasze usługi zarządzane odciążają zespoły IT, proaktywnie wyszukując szkodliwą aktywność w ich sieciach i informując ich o alertach bezpieczeństwa, oszczędzając czas i zapewniając skupienie się wyłącznie na rzeczywistych zagrożeniach. Istniejący na rynku dostawcy zapewniają złożone i drogie rozwiązania, które są zwykle dostosowane do potrzeb organizacji korporacyjnych posiadających wewnętrzne zespoły SecOps. Defense.com wyróżnia się jako bardziej dostępna alternatywa dla MŚP w porównaniu z obecnymi liderami kategorii MDR i XDR.