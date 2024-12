Oprogramowanie do zarządzania parkami rozrywki

Oprogramowanie do zarządzania absolwentami

Oprogramowanie do generowania wideo AI

Oprogramowanie do wykrywania treści AI

Oprogramowanie do generowania kodu AI

Oprogramowanie do weryfikacji wieku

Oprogramowanie do marketingu afiliacyjnego

Oprogramowanie do zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS).

Narzędzia do weryfikacji adresu

Oprogramowanie do aktywnego zarządzania metadanymi

Oprogramowanie do aktywnych narzędzi edukacyjnych

Oprogramowanie do obsługi należności

Oprogramowanie do automatyzacji rozliczeń

Oprogramowanie do analizy zobowiązań (AP) i wydatków

Oprogramowanie do zarządzania praktyką księgową

Oprogramowanie do obsługi sieci i treści oparte na koncie

Oprogramowanie do wykonywania na podstawie konta

Oprogramowanie do bezpośredniej poczty oparte na koncie

Oprogramowanie do przetwarzania danych oparte na kontach

Oprogramowanie do zarządzania danymi konta

Oprogramowanie do planowania akademickiego

Oprogramowanie do zarządzania nieobecnościami

Oprogramowanie do testów A/B

Oprogramowanie do drukowania 3D

Oprogramowanie do modelowania 3D

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Platformy rozszerzonego wykrywania i reagowania (XDR). - Najpopularniejsze aplikacje - Algieria Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Platformy rozszerzonego wykrywania i reagowania (XDR) to narzędzia zaprojektowane w celu automatyzacji wykrywania i rozwiązywania zagrożeń bezpieczeństwa w środowiskach hybrydowych. Platformy te mogą wykrywać i reagować na incydenty bezpieczeństwa w sieciach, punktach końcowych, usługach w chmurze i aplikacjach. Firmy coraz częściej wdrażają technologie XDR, ponieważ tradycyjne rozwiązania w zakresie wykrywania i reagowania często ograniczają się do jednej domeny, np. bezpieczeństwa punktów końcowych lub bezpieczeństwa sieci, podczas gdy XDR oferuje kompleksową ochronę złożonych środowisk hybrydowych. Rozwiązania XDR zapewniają ujednolicony system zarządzania incydentami bezpieczeństwa, niezależnie od ich pochodzenia w organizacji. Pomagają także usprawnić operacje związane z bezpieczeństwem, konsolidując nadmiarowe narzędzia do wykrywania i reagowania, ułatwiając zespołom ds. bezpieczeństwa identyfikowanie i eliminowanie zagrożeń.