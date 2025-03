Maven

Maven to oparta na oprogramowaniu firma zajmująca się siecią ekspertów, oferująca wywiady eksperckie, ankiety, pozyskiwanie konsultantów, próbki badań rynku B2B oraz wysoce spersonalizowane, „białe etykiety” aplikacje do zarządzania siecią ekspertów. Globalna społeczność ekspertów Maven obejmuje ponad pół miliona profesjonalistów w ponad 200 krajach, reprezentujących każdą branżę i poziom doświadczenia. Sieć Maven rozwija się organicznie, wspierana przez naszą unikalną technologię poleceń rówieśniczych, co skutkuje największą na świecie siecią poleceń konsultantów. Ponadto unikalna platforma zarządzania konsultantami MavenX firmy Maven umożliwia tworzenie niestandardowych, prywatnych sieci ekspertów w celu dzielenia się wiedzą w organizacjach i marketingu