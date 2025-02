Sieci eksperckie - Najpopularniejsze aplikacje - Tunezja

Inex One

inex.one

Uzyskaj dostęp do najlepszych sieci eksperckich i firm badawczych – wszystko na jednej platformie. Oszczędzasz czas i obniżasz koszty. Uprość badania rynku i zyskaj więcej czasu na spostrzeżenia i decyzje, które tworzą wartość. Inex One to najszybciej rozwijająca się platforma w branży sieci eksperckich. Korzysta z niego ponad 400 firm na całym świecie, w tym 7 z 10 największych światowych firm konsultingowych zajmujących się strategią, 3 z 10 największych firm private equity, 7 z 10 największych firm zajmujących się badaniami rynku i setki zespołów zajmujących się strategią korporacyjną. Korzystając z Inex One, masz dostęp do ponad 40 najlepszych sieci ekspertów i firm ankietowych na całym świecie. Na platformie usprawniono przepływ pracy i rozliczenia. Łatwo jest współpracować ze współpracownikami, gromadzić spostrzeżenia i śledzić wydatki. Zespoły ds. zgodności mogą zarządzać wszystkimi badaniami rynkowymi w całej firmie w jednym, wydajnym portalu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.inex.one lub skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]. Inex One ma biura w Sztokholmie, Nowym Jorku, Singapurze, Londynie i Paryżu.