Bill.com jest dostawcą oprogramowania opartego na chmurze, które automatyzuje operacje finansowe back-office dla małych i średnich firm. Platforma Bill.com łączy firmy z dostawcami i klientami, aby pomóc im w zarządzaniu napływem gotówki i odpływami. Najlepsi konkurenci to Tipalti i Yaypay. Bill.com współpracuje z największymi amerykańskimi instytucjami finansowymi, ponad 70% 100 najlepszych amerykańskich firm księgowych, wiodący pakiety oprogramowania księgowego, w tym Oracle NetSuite, Sage Intacct., QuickBooks i Xero, i jest preferowanym dostawcą rozwiązań płatności cyfrowych dla CPA. com, spółka zależna technologiczna American Institute of CPAS (AICPA). A White-Labeled, kompleksowa platforma automatyzacji płatności, Bill.com Connect Is Oferowane instytucjom finansowym w ramach ekosystemu bankowości biznesowej w Internecie. Obecni klienci to JPMorgan Chase Commercial Bank, Wells Fargo, Commerce Bank i First National Bank of Omaha. Bank of America i PNC również używają Bill.com w ramach oferty technologii płatności. Od 2019 r. Firma ma biura w San Jose w Kalifornii i Houston w Teksasie.