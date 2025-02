Oprogramowanie do zarządzania wydatkami - Najpopularniejsze aplikacje - Sint Maarten

TimeSite Pro

timesitepro.com

TimeSite Pro to w pełni konfigurowalne, oparte na chmurze rozwiązanie do śledzenia czasu, wydatków i fakturowania, zaprojektowane tak, aby było proste w konfiguracji i obsłudze, ale jednocześnie miało kompleksową funkcjonalność. Określ stawki kosztów i rachunków, które będą stosowane do godzin rejestrowanych przez pracowników dla klientów, projektów i działań, co umożliwi śledzenie rentowności wykonywanej pracy. Dane dotyczące czasu i wydatków zatwierdzone przez kierownictwo mogą zostać zafakturowane na Twoim kliencie. Timesite Pro współpracuje z różnymi pakietami płacowo-księgowymi. Aplikacja mobilna TimeSite na smartfony iPhone i Android umożliwia Twojemu zespołowi szybkie rejestrowanie aktywności w grafiku, gdziekolwiek się znajduje. Lokalizacje są rejestrowane, gdy w aplikacji rejestrowana jest praca lub czynność. Szczegóły grafiku są automatycznie przesyłane na nasze serwery w chmurze. Pod koniec tygodnia pracownicy mogą przesłać swoje karty czasu pracy za pomocą aplikacji mobilnej do zatwierdzenia przez kierownictwo. TimeSite Pro umożliwi Twoim klientom autoryzację pracy wykonanej w ramach projektu przed ostatecznym zatwierdzeniem przesłanego grafiku przez menedżerów. Menedżerowie mogą przeglądać szczegóły grafiku, zwracać arkusze czasu pracy do korekty i ponownego przesłania lub samodzielnie zmieniać szczegóły grafiku. Dzięki dokładnemu śledzeniu czasu rozliczanego i niepodlegającego rozliczeniu, TimeSite Pro umożliwia łatwe sprawdzenie, czy efektywnie wykorzystujesz swoje zasoby. Możesz ustawić progi budżetu i otrzymywać powiadomienia, gdy przekroczysz szacunkowy koszt projektu. Dzięki temu Twoje kierownictwo może uważnie śledzić postęp projektu i szybko podejmować działania, gdy zajdzie taka potrzeba. Możesz elastycznie przypisywać stawki kosztów i rachunków do godzin zarejestrowanych przez pracowników dla klientów, projektów i działań, co pozwala śledzić rentowność wykonywanej pracy. TimeSite Pro zapewnia zintegrowaną funkcjonalność fakturowania w oparciu o karty czasu pracy przesłane i zatwierdzone przez kierownictwo. Faktury te można następnie wyeksportować do pakietu księgowego. TimeSite z łatwością radzi sobie ze złożonymi scenariuszami rozliczeniowymi. Z łatwością przesyłaj dane do i z TimeSite. TimeSite Pro współpracuje z MYOB, Xero, Quicken i innymi. Karty czasu pracy i inne informacje można łatwo eksportować do różnych formatów plików. TimeSite posiada wiele opcji konfiguracyjnych, które umożliwiają naszym użytkownikom konfigurowanie systemu na wiele różnych sposobów. Od zmiany sposobu wyświetlania grafików po konfigurację klientów, projektów i hierarchii zadań, TimeSite może spełnić różnorodne wymagania. TimeSite oferuje bezpłatną wersję próbną bez karty kredytowej i bez konieczności podpisywania umów. Możesz także rozpocząć i zakończyć korzystanie z TimeSite Pro w dowolnym momencie. Pobieramy opłaty tylko za użytkowników, którzy faktycznie rejestrują czas. Nieaktywni użytkownicy i administratorzy są bezpłatni. W każdej chwili możesz zmienić liczbę subskrypcji. TimeSite zapewnia nieograniczone wsparcie techniczne i aktualizacje produktów, gdy Twoja subskrypcja jest aktywna. Nasi programiści stale opracowują nowe funkcje, które dodają dalsze korzyści do TimeSite Pro. Subskrybując TimeSite, inwestujesz w rozwiązanie do śledzenia czasu, które dotrzymuje kroku wymaganiom naszych klientów i innowacjom branżowym. Chętnie pomożemy Państwu telefonicznie lub zdalnie.