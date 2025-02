Oprogramowanie do zarządzania wydatkami - Najpopularniejsze aplikacje - Szwecja

WellyBox

WellyBox to narzędzie do zarządzania paragonami oparte na sztucznej inteligencji, przeznaczone dla firm. Upraszcza proces organizowania, śledzenia i zarządzania paragonami, umożliwiając użytkownikom skanowanie paragonów papierowych, automatyczne pobieranie paragonów i faktur ze skrzynki odbiorczej e-mail oraz synchronizację tych dokumentów z aplikacjami księgowymi. WellyBox oferuje również aplikację do skanowania paragonów, oprogramowanie do organizatora paragonów, oprogramowanie do śledzenia wydatków, oprogramowanie do raportowania wydatków i oprogramowanie do zarządzania wydatkami, a także aplikację do paragonów, opiekuna paragonów i aplikację do śledzenia paragonów. Narzędzie integruje się z najlepszymi rozwiązaniami do przechowywania w chmurze, takimi jak Dropbox i Google Drive, aby umożliwić użytkownikom łatwe przechowywanie i synchronizowanie rachunków. WellyBox posiada integrację z QuickBooks, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwiej przygotować się na kontrole podatkowe. Dodatkowo wszystkie paragony można w ciągu kilku sekund pobrać do pliku ZIP, co gwarantuje, że wszystkie dokumenty znajdą się w jednym miejscu i zmniejszają ryzyko ich utraty. WellyBox wykorzystuje moc GPT i OCR do automatyzacji ręcznych zadań administracyjnych. Możliwości silnika opartego na głębokim uczeniu odgrywają kluczową rolę w przetwarzaniu ponad 25 milionów dokumentów, które system przetworzył do tej pory, z czego 1,8 miliona jest przetwarzanych miesięcznie. Narzędzie zaprojektowano tak, aby śledzenie i przechowywanie paragonów było bezstresowe, zapewniając użytkownikom spokój ducha, dzięki któremu mogą skupić się na innych aspektach swojej działalności.