SurveySparrow

surveysparrow.com

SurveySparrow to platforma zarządzania obsługą omnichannel, która pakuje narzędzia obsługi klienta i narzędzia do doświadczenia pracowników, takie jak NP, offline, CHAT, Classic i 360 °, które są mobilne, bardzo angażujące i przyjazne dla użytkownika. Rozmawiający interfejs użytkownika pozwala ankietom dostarczać wrażenia podobne do czatu i zwiększa wskaźniki ukończenia ankiet o 40%. Jego kluczowe funkcje obejmują: * Ankiety podobne do czatu, które przechodzą ze statycznych na dynamiczne rozmowy. * Klasyczne ankiety, które zadają jedno pytanie na raz. * Ankiety offline, które pozwalają zbierać informacje zwrotne z nawet najważniejszych miejsc, bez Internetu. * Aplikacja do ankiety offline, która służy jako kiosk do gromadzenia danych offline. * Ankiety NPS w celu pomiaru nastrojów klientów za pomocą jednego pytania. * Analiza chmury słów i sentymentów NPS w celu uzyskania dogłębnego widoku nastrojów klientów. * Oceny 360 ° w celu oceny wyników pracowników w różnych kompetencjach i tworzenia planów rozwoju osobistego. * Wielojęzyczne ankiety w celu przetłumaczenia badań na wybrane języki. * Szeroki zakres typów pytań do zebrania różnych danych od respondentów. * Kliknij bezpłatne pulpit i wysoce zaawansowane filtry raportów do generowania wnikliwych raportów. * Skuteczne zarządzanie użytkownikami w celu optymalizacji przepływu pracy. * Biała etykietowanie w celu dostosowania każdego elementu badania. * Podpisów podrzędnych w celu zarządzania ankietami niezależnie na podstawie jednego konta nadrzędnego. * Pojedyncze logowanie, aby zalogować się na naszej platformie za pomocą jednego kliknięcia. * Ograniczenie IP w celu ograniczenia dostępu do konta tylko do zaufanych lokalizacji i sieci. * Automatyzacja ankiety z trybem powtarzającym się w celu oceny impulsu klienta lub pracownika w regularnych odstępach czasu. * Badanie dzielenia się mnóstwem kanałów z najłatwiejszymi opcjami udostępniania. * Skuteczne integracje, aby uniknąć kłopotów z korzystaniem z wielu oprogramowania. * Niestandardowe CSS, aby dodać swój osobisty akcent do każdej ankiety. * Przepływy pracy w celu automatyzacji powtarzających się zadań i zwiększenia wydajności działania.