Wyjdź z oprogramowania do zarządzania rozmowami kwalifikacyjnymi - Najpopularniejsze aplikacje - Uganda

Wykorzystany przez ponad 13 000 marek i 75% Fortune 500, Qualtrics Corexm jest najbardziej zaufaną, inteligentną i skalowalną platformą dla zarządzania doświadczeniem. Qualtrics Corexm jest fundamentalnym narzędziem badawczym do budowania, uruchamiania i analizy badań ankietowych. Dzięki CorexM możesz wprowadzić operacje wyciszone lub outsourcingowe do całościowej, kompleksowej platformy dla wszystkich spostrzeżeń, które chcesz zebrać i działać. Corexm, zawierając możliwości i rozwiązania dla każdego działu, pomaga dotrzeć do publiczności, gdziekolwiek się znajdują, zapewniając spostrzeżenia szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Możesz nawet tworzyć własne projekty lub korzystać z projektów zaprojektowanych przez ekspertów ds. Qualtrics - dla marki, informacji klientów, badań produktów lub doświadczenia pracowników - abyś mógł podjąć działania tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Dzięki Qualtrics CorexM umożliwiasz wszystkim przechwytywanie, analizę i dzielenie się wglądami przydatnymi oraz wykorzystywanie ich do identyfikacji lub ulepszania istniejących produktów, usług i doświadczeń. Czas zwiększyć wydajność danych związanych z doświadczeniem w najbardziej elastycznym rozwiązaniu na świecie dla współczesnych badań i informacji zwrotnych. 1) Skoncentruj się na właściwych wynikach, aby umożliwić każdą decyzję o predykcyjnych spostrzeżeniach i zaleceń związanych z AI w celu podjęcia właściwych działań i poprawy doświadczeń. Obejmuje to analizy tekstowe oparte na AI w celu zrozumienia otwartych informacji zwrotnych na dużą skalę, raportowania dla każdego interesariusza i wiele innych. 2) Wyrafinowane badania uczyniły proste tworzenie, dostosowywanie i modyfikuj dowolny projekt badawczy w ciągu kilku minut za pomocą interfejsu użytkownika punktowego i kliknięcia, metodologii wspieranych przez PhD oraz solidną biblioteką ponad 100 rodzajów pytań i szablonów zaprojektowanych przez naukowców z ankiet. Wszyscy gotowi do użycia, bez konieczności kodowania. 3) Dostęp do prędkości i zwinności dostępu do doświadczenia wglądu w organizacji dzięki specjalnie zbudowanym rozwiązaniom, przepływom pracy i łatwej współpracy. Dodaj do tego elastyczną platformę z niezrównanymi integracjami z systemami, których już używa organizacja. 4) Zaoszczędź czas i pieniądze standaryzuj swoje badania na jednej platformie, aby zbudować kompleksowy system rekordów wszystkich respondentów. Zostań ekspertem badawczym w sztucznej inteligencji, która podnosi dla Ciebie ciężkie, oferując zalecenia dotyczące poprawy jakości ankiety i kompatybilności. 5) Konsoliduj i usprawniają badania za pośrednictwem jednego zunifikowanego systemu, który łączy i centralizuje zdolność wszystkich do słuchania, rozumienia i działania w zakresie opinii oraz doświadczenia, zagłębiaj się w dane, projektowanie osobistych doświadczeń na dużą skalę i drastycznie zwiększają wydajność badań. 6) Zmniejsz narażenie na ryzyko z funkcją bezpieczeństwa, zgodności i zarządzania w zakresie niezrównanych przedsiębiorstw, Qualtrics Corexm to RODPR, HITRURT, CERTIFIFIKOWANY ISO 27001 i FEDRAMP. 7) Rozszerz swoją przepustowość, u ekspertów na żądanie, sprawiają, że Twoje dane pracują ciężej od Ciebie. Zakładaj nasze usługi badawcze i sieć partnerów do wsparcia w zakresie projektowania, analizy, raportów i pozyskiwania pozwanych. Ponadto, dzięki w pełni elastycznego modelu zaangażowania, użyj nas tyle samo lub tak mało, ile potrzebujesz. Kluczowe funkcje produktu CALEXM Corexm - Szablony zaprojektowane przez ekspertów -Builder ankiety przeciągania - Zautomatyzowane rozwiązania XM - Konfigurowalne motywy ankietowe - Pełne narzędzia do współpracy - logika ankietowa zaawansowana - Zarządzanie kwotami -Wbudowana, oparta na sztuce metodologia i analiza jakości pytań (ExpertReview) - Analityka i inteligencja zasilana AI (statystyki IQ i tekst IQ) - Crosstabs - Dostęp API odpoczynku do integracji systemu - Dystrybucja SMS - zgodne z WCAG 2.0 - Wsparcie e -mail i czatu